Календарь событий: кошмар Куреневской трагедии, недетская история Барби, гробовщик – «отец всех АТС», курьез с фонографом Эдисона, премьера балетной пачки, «Обет целомудрия», первый видеомагнитофон за $50 тысяч и как о панде узнали в Европе

9 марта

Вторая неделя марта начинается со Всемирного дня ди-джея. Это – не официальный праздник, а важная благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года по инициативе Международной клубной индустрии.

Первоначально с идеей проведения праздника выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения. Ежегодно традицию DJ-благотворительности поддерживают известные средства массовой информации - MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды мировой танцевальной сцены - Pete Tong, Danny Tenaglia, Sasha, Dave Seaman, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Carl Cox, Seb Fontaine, Sister Bliss и многие другие. Слово ди-джей является аббревиатурой английского DJ (иногда встречается написание deejay) - disc jockey (диск-жокей) - и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, в 1500 году ушла в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Васко да Гамы.

В 1796 году состоялось бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

В 1804 году Франция официально передала ЛуизиануСША.

В 1822 году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

В 1831 году в Алжире был основан Иностранный легион. После обретения Алжиром независимости (1962 год) его штаб-квартира была перенесена в Париж.

В 1858 году житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

В 1933 году в США был отменен «золотой стандарт».

В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была продемонстрирована новинка - кукла по имени Барби. Она стала одной из самых популярных в мире. Всего американская компания Mattel - производитель данной куклы - за полвека продала более миллиарда Барби. В 2009 году Барби отметила свой полувековой юбилей. «Родственные» корни Барби идут из Германии. Там в начале 1950-х годов по мотивам популярного комикса для взрослых была создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах. Американка Рут Хандлер увидела куклу в табачной лавке в Швейцарии. Игрушка произвела на нее большое впечатление. Рут купила сразу трех кукол. Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери. Игрушка была запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3-12 лет. 9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке. Новинка была принята осторожно, но грамотная рекламная кампания сделала свое дело: партия из 3 тысяч кукол разошлась очень быстро. Уже через пять лет Барби продавали миллионами штук. Куклы жили своей жизнью, обрастали нарядами, друзьями, учились и работали, покорив не одно поколение детей в 150 странах мира. Первая кукла была продана всего за три доллара, но уже в 2004 году блондинка 1959 года рождения была продана на аукционе eBay за 3 тысячи 552 доллара, а спустя два года на аукционе Christie’s в Лондоне ее цена выросла до 17 тысяч долларов. Между тем, Барби неоднократно подвергалась критике. Эксперты считают, что куклы Mattel плохо влияют на детей. Одно из наиболее частых обвинений со стороны медиков - популярность Барби связана с распространением анорексии и булимии. Утверждается, что пропорции Барби неестественны для человека. Так, расчеты, проведённые Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы. Помимо этого, Барби часто обвиняют в навязывании девочкам устаревших и даже вредных стереотипов о женщинах и женском поведении. А навязчивое стремление соответствовать идеалам красоты, проповедуемым СМИ, иногда называют «синдромом Барби».

В 2011 году шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День нестандартно мыслящих людей, День выметания скверных мыслей и День Содружества наций.

Именины у Иоанна, Иллариона и Ивана.

10 марта

Во вторник нет официальных международных праздников, но день насыщен памятными датами. К примеру, в 1535 году испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.

В 1762 году в Тулузе подвергся колесованиюпротестантЖан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.

В 1791 году был запатентован копер для забивания свай.

В 1801 году в Британии началась первая перепись населения.

В 1813 году в Германии был учрежден военный орден «Железный крест». Это одна из самых известных германских наград. Ее учредил прусский король Фридрих Вильгельм III 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Пруссии от войск Наполеона. 6 июля 2009 года канцлер Германии Ангела Меркель представила четырех военнослужащих к ордену за храбрость, введенному впервые со времен Второй мировой войны. Новый «Почетный Крест за храбрость» является высшей из семи существующих в ФРГ почетных наград Бундесвера.

В 1862 году федеральным правительством США впервые в стране были выпущены бумажные деньги.

В 1876 году, спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

В 1878 году в Женеве было выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

10 марта 1889 года американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Элмон Браун Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС». Причина, побудившая его сотворить свое изобретение, достаточно курьезна и вполне достойна следующего эпиграфа: «Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?». Строуджер был гробовщиком. Его бизнес в Канзас-Сити процветал, но до тех пор, пока жена одного из главных конкурентов не устроилась телефонисткой на коммутатор местной станции. С того момента дела Строуджера пришли в упадок – любой потенциальный клиент, нуждающийся в похоронных услугах, сразу же связывался с расчетливым супругом телефонистки. Но Строуджер, спасая собственный бизнес, придумал декадно-шаговый искатель, исключающий необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджера, вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий».

В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».

В 1910 году в Китае запретили рабство. Рабы в Китае были за двенадцать веков до нашей эры. Заклейменные, с бритыми головами, закованные в железные ошейники, одетые в красные рубища – символ позорного наказания. Поэтому иногда источники называют их «одетые в красное». В целом, для обозначения рабов употреблялось множество терминов: ну, бэй, тун, ши, фу, цзе, пу… Термин «ну» означал раба-мужчину, «бэй» – рабыню, «ну-бэй» – рабов вообще. Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности проступка порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным и наследственным. Бывало так, что целые области подвергались подобному наказанию. На соседние племена древнекитайские царства смотрели как на потенциальных рабов. Несколько позже приобрело широкий размах и долговое рабство. Акт продажи свободного в рабство, как и вообще акт покупки раба, оформлялся составлением покупного контракта, так называемого «даньшу», который хранился у рабовладельца. Освобождение раба могло быть осуществлено только путем уничтожения даньшу. Рабыни почти ничем не отличались от младших жен, которые также приобретались путем покупки и были подчинены старшей жене. А рабы-мужчины часто пользовались доверием господина. По мере развития государственности законы все более четко регулировали обращение с рабами, смягчая жестокость прежних нравов.

В 1910 году первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Они были протяженностью 20 км, начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В 1914 году английская суфражисткаМэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры. Суфражистки боролись за предоставление женщинам избирательных прав, а также выступали против дискриминации женщин в целом, считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции.

В 1982 году состоялся редкий парад планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов.

В 1987 году в Ватикане была опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.

Неофициальные праздники - День облачных слонов, Международный день крутизны и День Марио.

Именины у Тараса, Евгения, Александра, Николая, Федора и Антона.

11 марта

Среда тоже «отдыхает» от официальных международных праздников, но ознаменовалась значимыми историческими датами. Так, в 105 году в Китае Цай Лунь получил бумагу из волокон бамбука.

11 марта 1824 года в США было создано Бюро по делам индейцев. Оно управляло всеми сферами жизни индейцев в качестве колониальной контролирующей инстанции. Соединенные Штаты Америки как опекун собирали отчисления за использование индейских земель и эксплуатацию их ресурсов, чтобы потом перечислить их на личные и племенные счета, которыми управляло Бюро. В течение нескольких десятилетий доходы достигли миллиардной отметки, о чем не было сделано практически никакого отчета. В то время как настоящие владельцы земель и полезных ископаемых голодали и испытывали нужду, коррумпированные чиновники и правительственные органы пользовались их деньгами. В 1980-х годах следственной комиссией были опрошены 600 индейцев из 30 штатов. Результаты были опубликованы в серии статей. Стало известно, что Бюро почти 90% бюджета тратит на свое управление и большую часть расходов не может подтвердить документами. Расследования относительно деятельности Бюро продолжаются в течение десятилетий. Двадцать индейских племен, где речь идет о значительных суммах денег - среди них племена навахо и апачи Белых Гор – уже отдельно предъявляют обвинения по манипуляции их бюджетом. Некоторые индейские лидеры все еще надеются, что для окончательного решения проблемы им удастся подключить Конгресс, так как «есть депутаты, у которых больше понимания, чем у отвечающих министерств».

В 1851 году в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

11 марта 1869 года во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Арману Давиду охотники из провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру зверя, которого они называли бей-шуанг - «белогрудый медведь». О нем в Европе тогда не знали. Давид передал это сычуаньское «чудо» в Парижский музей естествознания. Зоологи, приглашенные на осмотр шкуры неведомого зверя, были поражены причудливым сочетанием цветов меха. Они подвергли шкуру скрупулезному исследованию, поначалу решив, что видят перед собой мастерски совмещенные лоскуты черного и белого меха, но, не найдя следов ни ниток, ни клея, отмели это подозрение и признали факт существования ранее неизвестного европейцам животного, позже получившего название большая панда. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая, и в КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. Большая панда также является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого. Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в Академии пригласил страстный почитатель Эдисона – известный физик Теодор дю Монсель. Пушкаш показал, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, она и излучает звук. Но не все светила французской науки адекватно восприняли «говорящую машину». На демонстрации произошел курьезный случай. Когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буйяр вскочил со своего места и, подбежав к Монселю, принялся яростно его душить, приговаривая: «Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас?! Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?». 4 мая 1878 года прошла публичная демонстрация фонографа. Изобретение стало самым поразительным событием того времени.

В 1921 году супруга короля ВеликобританииГеорга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

В 1967 году вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции, - Arnold Layne и Candy And А Currant Bun.

В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 1976 году американка, наследница миллиардного состояния Патти Херст была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.

В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Неофициальные праздники – День голубых слонов, Всемирный день водопровода и Всемирный день мусульманской культуры.

Именины у Порфирия, Севастиана, Сергея, Николая, Анны, Петра, и Ивана.

12 марта

В четверг - Всемирный день почки, он отмечается ежегодно, начиная с 2006 года. Это - глобальная информационно-просветительская кампания. Ее учреждение стало результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных различными заболеваниями почечной системы на сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растет.

Еще 12 марта отмечается Всемирный день против кибер-цензуры, учрежденный международными организациями «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».

12 марта 1365 года был основан Венский университет – старейший университет Европы, третий после Карлова университета в Праге и Ягеллонского университета в Кракове, а также старейший университет в немецкоязычном пространстве. Его учредил герцог Австрийский Рудольф, а свое название Alma Mater Rudolphina получил благодаря своему основателю. Именно поэтому за Рудольфом IV закрепилось прозвище «Основатель». Вскоре после этого знаменательного события во время эпидемии чумы монарх безвременно скончался. В разное время в Венском университете учились и преподавали девять нобелевских лауреатов. Среди знаменитых выпускников - основоположник генетики Грегор Мендель, социалист Карл Каутский и композитор Густав Малер. В 1884 году из древнего монастырского помещения у городской стены учебное заведение переехало в специально построенное здание на красивом бульварном полукольце Вены, Рингштрассе. Сегодня в университете учится около 92 тысяч студентов, что делает его крупнейшим по численности учащихся ВУЗом. В университете представлены на выбор более 130 курсов.

12 марта 1832 года на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже любители балета впервые увидели пачку. Она была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. В этом балете главную партию романтичной «дочери воздуха» станцевала Мария Тальони, великая итальянская балерина, творчество которой оказало заметное влияние на развитие классического танца. Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце 19 века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, была длиннее и тоньше. В начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. Затем пачка стала короткой и широкой. В современном балете пачка имеет всевозможные виды и размеры, но по-прежнему занимает место королевы в государстве классического балета.

В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).

В 1912 году в США было основано движение «The Girl Guides» - впоследствии названное скаутским.

В 1947 году президент СШАГарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР – Доктрину Трумэна.

12 марта 1968 года Маврикий получил независимость от Англии, при этом оставшись в составе Британского Содружества. Двадцатью четырьмя годами позже, 12 марта 1992 года, была провозглашена Республика Маврикий. Маврикий - островное государство в Восточной Африке, расположенное в Индийском океане, в девятистах километрах к востоку от Мадагаскара. В его состав входят острова Маврикий (самый крупный), Родригес, архипелаг Каргадос-Карахос и ряд других мелких островов. В начале 16 века, когда португальцы открыли остров Маврикий, он был необитаемым. Затем остров переходил из рук в руки - голландцам, французам, англичанам. Остров Родригес был открыт в 1528 году португальским мореплавателем Диего Родригесом, в начале 1690-х годов был оккупирован голландцами, в 18 веке колонизирован французами, которые ввозили на свои плантации негров-рабов. С 1810 по 1968 год островом владели англичане, после чего он стал владением государства Маврикий. Сегодня население Маврикия составляет чуть более миллиона человек - это индусы, африканцы, креолы и несколько тысяч французов, которые представляют все основные мировые религии. Экономика современного Маврикия основана главным образом на выращивании сахарного тростника, однако здесь развивается офшорный и банковский бизнес, а также туризм. Особая атмосфера Маврикия, его удивительная природа, благоприятный климат, роскошные пляжи, обрамленные кокосовыми рощами - все это не может оставить туриста равнодушным. Остров Маврикий обладает удивительной притягательностью и бесконечным очарованием. На данный момент - это одно из самых процветающих государств Африки. В глубине страны в гористой местности раскинулся национальный парк Блэк-Ривер-Горжес. В тропических лесах парка есть водопады и обитают различные дикие животные, например, летучие лисицы. Также здесь проложены пешеходные тропы. Столица Маврикия – город Порт-Луи. К его достопримечательностям относится ипподром Марсово поле, колониальный дом-музей «Эврика» и ботанический сад имени сэра Сивусагура Рамгулама.

В 1974 году станция «Марс-6» села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

Неофициальные праздники - День компьютерного глюка, Всемирный день ананаса и День запрета на уныние.

Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила и Степана.

13 марта

В пятницу - Всемирный день сна, который впервые был проведен 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна (WASM) и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу - перед днем весеннего равноденствия. Сон - особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил. Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом. В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции. Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. Сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки. Чтобы высыпаться, достаточно следовать нескольким простым правилам: старайтесь не накапливать периоды «недосыпа», не стоит принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты - они негативно влияют на нервную систему. Известно, что вредит качеству сна и то, если вы ложитесь спать голодным или, наоборот, плотно поев. После ужина и до сна должно пройти около 4-х часов. Но спать много - не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Кстати, специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не мене 10 часов в сутки.

В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы - Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя - короля Георга III «Звездой Георга». Затем немецкий астроном Иоганн Боде придумал для нее название - Уран.

В 1852 году нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение «Дядюшки Сэма».

В 1869 году химик Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

В 1947 году правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.

В 1961 году 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

В 1961 году произошла Куреневская трагедия в Киеве. Все началось с того, что 2 декабря1952 года Киевский горисполком принял решение о создании свалки строительных отходов в Бабьем Яру, подписанное председателем горисполкома Алексеем Давыдовым (впоследствии покончившим с собой, по официальным данным, умершим от инфаркта). Как результат - в районе Куреневки13 марта1961 года прорвало дамбу, перекрывавшую Бабий Яр, куда 10 лет сливали отходы производства (пульпу) ближайших кирпичных заводов. Грязевой вал шириной примерно в 20 метров и высотой 14 метров понесся вниз, с одной стороны - по теперешней улице Телиги, упершись в трамвайное депо, а с другой стороны - с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря, полностью затопив стадион «Спартак» и часть Кирилловской улицы (в то время — улица Фрунзе). Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, трамваи, не говоря уже о людях. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими. Погибли сотни людей. Растекшаяся пульпа становилась твердой, как камень. Общий объем сошедшей пульпы в районе улиц Кирилловской - Константиновской составил до 600 тыс. м³ при толщине залегания до 4 метров. В результате трагедии стадион «Спартак» был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не была передана команда отключить энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током. Согласно официальному отчету с пометкой «для служебного пользования», в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек. Данных о погибших и раненых в отчете нет. Позже было названо число 150 погибших. Но по оценкам киевского историка Александра Анисимова, это примерно 1,5 тысячи человек. Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта. Информация о куреневских событиях подвергалась жесткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Солдаты работали днем и ночью. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших. В режиме секретности прокуратурой УССР было возбуждено уголовное дело, проведено следствие. Закрытый суд приговорил шестерых должностных лиц к тюремному заключению. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной аварии названы «ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы».

В 1974 году в Париже был открыт аэропорт имени Шарля де Голля.

В 1979 году вступила в действие Европейская валютная система.

В 1988 году был открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

В 1989 году была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN). Они передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.

13 марта 1995 года датский кинорежиссер, обладатель многих престижных призов Ларс фон Триер и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест «Обет целомудрия». В нем провозглашалось рождение авангардного художественного направления под названием «Догма-95». К этому замыслу Ларс пришел во время работы над фильмами «Королевство» (1994) и «Королевство II» (1997), решив, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи. «Королевство» он снимал большей частью ручной камерой, пренебрегая традиционными правилами освещения и монтажа, результатом чего явился смазанный цвет и зернистость кадра. Этот мини-сериал стал первым коммерческим успехом фон Триера. Найденный интуитивно, этот стиль и был положен в основу идей концептуального манифеста и 10 правил группы «Догма-95». Спустя девять дней в Париже на международной конференции, посвященной столетию кино, документ был обнародован. Он декларировал переход к честному искусству, основанному на аскетических выразительных средствах. В этих правилах Триер призвал снимать только на натуре и только ручной камерой, записывать одновременно звук и изображение, не использовать комбинированные съемки и специальное освещение, не снимать сцены убийства, пользоваться пленкой формата 35 миллиметров и не указывать имя режиссера в титрах. Цель была правильной, но средства никуда не годились.

В 2004 году оперный тенор Лучано Паваротти на сцене «Metropolitan Opera» простился со зрителями. Он исполнял роль Марио Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. В «Метрополитен-опере» был аншлаг - несмотря на то, что временами голос Паваротти звучал слабее, чем обычно, зал проводил его 11-минутной овацией. Последнее выступление Паваротти состоялось 10 февраля 2006 года в Турине, на церемонии открытия XX Зимних Олимпийских игр: он исполнил Nessun dorma из оперы Пуччини «Турандот». Лучано Паваротти скончался в 5 утра 6 сентября2007 года, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия, от ракаподжелудочной железы, в своем доме в Модене. 8 сентября 2007 года прошли прощание и похороны маэстро. Лучано Паваротти был похоронен на кладбище Монтале Рангоне под Моденой, в семейном склепе, рядом с родителями и мертворожденным сыном.

Неофициальные праздники - День романтической выпивки, День заглядывания в замочные скважины и День тайского слона.

Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения и Сергея.

14 марта

В субботу - Международный день рек, или Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Он был инициирован американской общественной организацией «Международная сеть рек». В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта». Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках - опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты. А еще важно понимать, к каким последствиям может привести прорыв крупных плотин, в том числе - к возможным жертвам и разрушениям. Большинство незарегулированных рек сегодня находятся в Азии, в Южной и Северной Америке. В Австралии и Океании их три, в Европе, включая территорию западнее Урала, только одна большая река - Печора - остается свободно текущей от истоков до моря. По прогнозам Всемирного водного форума, каждая четвертая крупнейшая река мира будет зарегулирована в ближайшие 15 лет.

14 марта отмечается один из самых необычных праздников - Международный день числа «Пи». Впервые он был проведен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал его годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14... С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность. В повседневных вычислениях мы пользуемся упрощенным написанием числа, оставляя только два знака после запятой, - 3,14. Специалисты считают, что число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, недостаточно точное исчисление значения «Пи» привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя Соломона. Примечательно, что Международный день числа «Пи», случайно или умышленно, совпадает с днем рождения одного из выдающихся физиков современности - днем рождения Альберта Эйнштейна.

В Украине отмечается День добровольца и День землеустроителя. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину.

В 1839 году, выступая перед коллегами, Джон Гершель - английский химик, математик, астроном и физик, изобретатель и экспериментальный фотограф, оратор, популяризатор науки - впервые использовал термин «фотография».

В 1900 году в соответствии с введенным в силу законом о «золотом стандарте» в США бумажные и металлические деньги стали обеспечиваться золотом. «Золотой стандарт» – финансовая система, в которой роль всеобщего эквивалента и непосредственной основы денежного обращения выполняет золото. В экономике, построенной на основе «золотого стандарта», гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчетах между государствами, использующими «золотой стандарт», устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения их к единице массы золота. Более ранние денежные системы базировались на бронзе, а позднее - на серебре («серебряный стандарт»). Сторонники «золотого стандарта» считают, что его использование делает экономику более стабильной, менее подверженной инфляции, поскольку при «золотом стандарте» правительство не может печатать по своему усмотрению деньги, не обеспеченные золотом. Кстати, 14 марта 1900 года США ввели «золотой стандарт» вслед за ведущими странами Европы, а также Японией и Россией. Это решение стало возможным благодаря резкому увеличению добычи желтого металла в Южной Африке и на Клондайке.

В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон - VR-1000. Из-за своей цены в 50 тысяч долларов он использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы. До начала 1950-х годов единственно возможным способом записи видеоизображения и его последующей демонстрации была кинопленка. Но в этот период телевидение начало бурно развиваться, поэтому кинопленка совершенно не соответствовала его потребностям. По этой причине первый в истории видеомагнитофон был сконструирован именно для нужд телевидения. Разработчик новинки – американская фирма Ampex. Она была основана в 1943 году российским иммигрантом Александром Понятовым. Интересный момент: название фирмы только наполовину состоит из инициалов основателя, вторая же половина названия – это производное от слова excellency, «ваше превосходительство». Как бывший полковник царской армии, Понятов имел на него право. Первый выпущенный этой компанией видеомагнитофон был катушечным. Обычным людям покупать его не приходило в голову, да и стоимость, а также габариты были не в пользу такой покупки. Продукция Ampex при большом спросе и полном отсутствии конкуренции имела невероятный успех. Был также небольшой период времени, когда сам процесс видеозаписи называли «ампексированием». Видеомагнитофон Ampex вызвал ревнивое соперничество со стороны Советского Союза. В 1958 году глава Союза Никита Хрущев посетил знаменитую американскую выставку, проходившую в Москве. Увидев запись собственной встречи с послом США, Хрущев тут же велел разработать аналог видеомагнитофона «не хуже». Спустя два года появился первый советский видеомагнитофон «Кадр». Он выпускался до самой перестройки, в то время как западные студии быстро перешли на более совершенные модели.

В 1982 году в городе Анахайм, Калифорния, группа Metallica дала свой первый концерт.

В 1994 году был выпущен первый стабильный релиз операционной системы Linux версии 1.0.0.

В 2004 году в США, в калифорнийскойпустыне Мохаве, прошла гонка автомобилей-роботов. Все они сошли с дистанции.

Неофициальные праздники - День рождения бутерброда, День хорошего настроения и Международный день вопросов.

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.

15 марта

В воскресенье - Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента СШАДжона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Он тогда выделил четыре принципиальных права потребителей: на информацию, на безопасность, на выбор и право быть услышанным. Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей во многих странах. В 1960 году была основана некоммерческая компания Consumers International (CI) — Всемирная организация потребителей. Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года. И с тех пор проводится ежегодно, причем мероприятия Дня каждый год посвящены определенной теме, которая инициируется Всемирной организацией союзов потребителей.

Еще 15 марта - Международный день защиты бельков, или День белька, учрежденный по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW). Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на него, чаще всего продиктованный модными веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих зверьков в огромном количестве. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Одиннадцать месяцев тюлениха вынашивает детеныша, а весной взрослые самки и самцы на несколько недель поднимаются на лед из моря, чтобы там появилось их потомство – очаровательные и беззащитные бельки. Около двух недель после рождения, пока самка кормит молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно десятки тысяч бельков и гибнут, причем их убийство происходит жестоко: их забивают насмерть железными прутами. По жестокости, варварству и количеству убийств, данному промыслу нет равных. К концу 20 века коммерческая охота на детенышей гренландского тюленя поставила этот вид животных на грань исчезновения. Начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США, Мексике и странах Европы была полностью запрещена. Сегодня в странах Евросоюза считается признаком дурного тона появление в общественных местах в верхней одежде из меха бельков. Тем не менее, истребление этих житвотных продолжается.

Символично, что во Всемирный день защиты прав потребителей в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Праздник был учрежден в 1994 году указом президента как День работников жилищно-коммунального хозяйства. Год спустя его переименовали. В этот день принято чествовать не только работников ЖКХ, но и всех тех, кто причастен к созданию ОСМД. Поздавляем всех с этой датой!

В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию.

В 1892 году американский изобретательДжесс Рено запатентовал эскалатор.

В 1906 году была зарегистрирована компания - производитель автомобилей и авиадвигателей «Роллс-Ройс».

В 1907 году в финскийСейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.

В 1927 году началось строительство ДнепроГЭСа.

В 1937 году в Чикаго был открыт первый банк донорской крови.

В 1938 году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

В 1957 году в Дубне был запущен крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц – синхрофазотрон.

В 1985 году был зарегистрирован первый домен в зоне «.COM».

В 1994 году была принята конституция Беларуси.

Неофициальные праздники - День уважения, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, День рождения эскалатора, Всемирный день контакта и День правдивой исповеди.

Именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная