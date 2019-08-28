Взятка по почте: чиновникам Госархстройинспекции на Херсонщине прислали конверт с деньгами

Кроме денег, в конверте было уведомление о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта.

В Херсонской области сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины получили почтовый конверт с взяткой внутри.

Об этом сообщает пресс-служба Госархстройинспекции.

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"Во время распаковки конверта главным инспектором строительного надзора было выявлено Сообщение о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта и денежные средства", - говорится в сообщении.

Сумму предлагаемой взятки в Госархстройинспекции не уточнили, однако указали, что конверт поступил от гражданки Рыжиловой Н.Ф.

Отмечается, что должностные лица управления составили акт о выявлении имущества, которое может быть неправомерной выгодой, и вызвали представителей правоохранительных органов. Правоохранители составили протокол осмотра места происшествия и изъяли указанные средства для осуществления дальнейших процессуальных действий.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.