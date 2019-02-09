Самые вкусные кексы: классический и оригинальные рецепты

Приготовление кекса не такое уж сложное задание, и после того как вы набьете руку в его выпечке, вам вряд ли захочется покупать кекс в магазине.

Что может быть лучше, чем начать утро с кофе и вкуснейшего кекса, который приготовлен дома своими руками? Существует много оригинальных и простых рецептов кексов. На самом деле приготовление кекса не такое уж сложное задание, и после того как вы набьете руку в его выпечке, вам вряд ли захочется покупать кекс в магазине.

Сначала обратим внимание на оригинальные рецепты кексов.

Рецепт кокосовых кексов с шоколадной начинкой:

Ингредиенты: кокосовая стружка - 100 г; масло сливочное - 150 г, молоко - 200 мл, мука пшеничная - 350 г, разрыхлитель - 2 ч. л., сахар - 100 г, шоколад темный - 150 г, яйца куриные - 2 шт., миндальные хлопья для украшения.

Приготовление: для теста вначале соединяем куриные яйца с сахаром. Взбиваем их добела и добавляем очень мягкое масло и молоко. Перемешиваем. Всыпаем кокосовую стружку, перемешиваем. Теперь вводим просеянную муку с разрыхлителем. Формочки для кексов выстилаем бумажными капсулами и выкладываем в каждую по одной столовой ложке теста. Потом кладем по кусочку шоколада. Накрываем шоколад столовой ложкой теста. Помещаем кексы в предварительно разогретую духовку выпекаться 20 минут при 200 ºC. Украшаем кексы миндальными хлопьями.

Рецепт кекса "Тирамису":

Ингредиенты для теста: мука - 1 ½ стак., масло сливочное - 100 г, сахар - 160 г, яйцо - 2 шт., соль - щепотка, разрыхлитель - 1 ½ ч. л., молоко - 200 мл, ванилин - 2 г. Для крема: маскарпоне - 250 г, сливки 33-35% - 150 г, сахарная пудра - 5 ст. л., ванилин - 2 г, какао - 2 ст. л. Для пропитки: кофе свежесваренный, ром - 2 ст. л.

Приготовление: взбить сливочное масло с сахаром, солью и ванилином. Поочередно добавить яйца. Затем добавить молоко и муку с разрыхлителем. Часть молока, часть муки, потом снова молоко и завершить мукой. Взбить. Тесто выложить в бумажные формочки на 2/3 высоты. Выпекать в заранее разогретой до 180 ºC духовке примерно 25 минут. Готовность проверить шпажкой. Пока пекутся кексы, варим кофе, даем остыть. Как только испекутся кексы, не вынимая их из формы, делаем проколы по 10-12 штук в каждом. Пропитываем кексы кофе. Можно с помощью чайной ложки или кисточки. Пропитки не жалейте. Затем кексам даем полностью остыть. Готовим крем. Для этого взбиваем маскарпоне. Отдельно взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином. Аккуратно смешайте маскарпоне и сливки. С помощью кондитерского мешка выложите крем на кекс. Сверху кексы посыпать какао.

Кекс "Красный бархат":

Ингредиенты: 150 г сахара, 150 г пшеничной муки, 100 мл молока, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. какао, 1 ст. л. красного пищевого красителя, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар или ванилин, щепотка соли, сахарная пудра для украшения.

Приготовление: масло и яйцо необходимо заранее достать из холодильника - они должны быть комнатной температуры. Смешайте мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром (ванилином). Взбивайте массу, пока она не посветлеет и не станет более воздушной. Затем вбейте в масло яйцо и еще раз взбейте до однородного состояния на маленькой скорости. В результате должна получиться кремообразная основа для теста. В отдельной посуде смешайте молоко, уксус, пищевой краситель. Смешайте вместе муку, какао, разрыхлитель и соль. В масляно-яичную основу всыпьте треть мучной смеси и аккуратно вмешайте. Затем влейте треть молока с красителем и размешайте до соединения. Чередуя таким же образом, введите всю муку и молоко. В конце, когда все ингредиенты будут соединены, можно еще раз немного взбить тесто миксером на маленькой скорости, чтобы разбить возможные комочки. В форму для кексов вложите бумажные тарталетки и заполните их тестом не больше, чем на две трети. Выпекайте кексы при температуре 170 ºC в течение 20-25 минут. При выпечке кексов важно не превышать эту температуру, иначе тесто получится не таким нежным. Готовые кексы выньте из формы и присыпьте половиной сахарной пудры, а когда они остынут, присыпьте сверху еще раз. Это создаст на поверхности нежную сладкую корочку.

Черничные кексы с творожным кремом:

Ингредиенты для теста: 300 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли, 150 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г сахара, 3 больших яйца комнатной температуры, 2 ч. л. экстракта ванили, 50 мл растительного масла, 2 ст. свежей черники и 1 ст. черники для украшения. Для крема: 2 пачки сливочного сыра Филадельфия, 300 г масла, 250 г сахарной пудры, 2 ч. л. ванильного экстракта.

​Приготовление: разогреть духовку до 175 °C. В форму для кексов положить бумажные чашечки. Чернику промыть и немного обсушить. Перед добавлением в тесто добавить ложку муки и обвалять в ней чернику. Соединить вместе муку, крахмал, разрыхлитель и соль. Взбить миксером на высокой скорости сливочное масло и сахар до белой и пушистой консистенции. Добавить яйца по одному за раз, взбивая несколько минут после каждого добавления. Добавить ванильный экстракт. Снизить скорость до минимума. Добавить смесь муки в три захода, чередуя с двумя дополнениями растительного масла, и взбивать до полного соединения после каждого добавления ингредиентов. Чернику добавить в тесто и аккуратно перемешать лопаткой вручную. Равномерно заполнить тестом подготовленные формочки и выпекать в течение примерно 20-25 минут до слегка золотистой корочки.

Вытащить из духовки и положить на решетку на 5 минут для охлаждения. Затем полностью вынуть из железной формы и охлаждать около часа на решетке. Масло и сливочный сыр должны быть обязательно комнатной температуры. Масло взбить с сахарной пудрой добела. Добавить ванильный экстракт и хорошенько перемешать. Отдельно миксером взбить сливочный сыр (около 5 минут). Добавить взбитое масло в сливочный сыр и перемешивать до однородности деревянной лопаткой. И так пока не введете все масло. Украсить кексы кремом и черникой.

Рецепт кексов с нутеллой и орехами:

Ингредиенты: сливочное масло - 50 г, орехи (любые на ваш вкус) - 100 г, мука - 300 г, разрыхлитель - 1ч. л. какао - 50 г, сахар - 100 г, нутелла - 200 г, яйцо - 1 шт., сметана - 150 г, ванилин, полстакана молока.

Приготовление: сахар, какао, соль, измельченные орехи и муку соединить. Масло (предварительно растопить и остудить), нутеллу, яйцо, сметану, ваниль и молоко тщательно перемешать. Взбивая венчиком, влить в сухие ингредиенты смесь, полученное тесто разлить по формочкам на 3/4. Выпекать при температуре 180 ºC 20-25 минут. За 10 минут до готовности украсить орехами.

Рецепт тыквенного кекса:

Ингредиенты для теста: тыква - 400 г, сахар - 250 г, яйцо - 4 шт., щепотка соли, мука - 300 г, разрыхлитель - 2 ч. л., корица - 1 ч. л., горсть грецких орехов, оливковое или растительное масло - 175 мл. Для крема: цедра лимона, сок лимона - 1 ч. л., сметана - 2 ст. л., сахарная пудра по вкусу.

Приготовление: тыкву очистить, нарезать кубиками. Сложить в блендер, смолоть в пюре, всыпать сахар, яйца, перемешать в блендере, добавить соль, перемешать, добавить просеянную с разрыхлителем муку, 1 ч. л. корицы, горсть грецких орехов (можно заменить семечками подсолнуха или тыквы, маком, семенами льна). Влить оливковое масло, замесить в блендере тесто. Формочки смазать сливочным маслом, заполнить на 3/4 тестом, отправить запекаться в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. После 10-минутного остывания кексы можно полить кремом. Для крема: 1/3 часть лимона натереть на терке, добавить в цедру сок лимона, добавить сметану, сахарную пудру, все тщательно перемешать и полить кексы.

Классический рецепт кексов:

Этот рецепт теста на кекс универсальный, являющийся базовым. Это универсальные кексы: добавляя в тесто различные ингредиенты (какао, шоколад, ягоды, орехи, фрукты, изюм) можно каждый раз получать новый вариант кекса.

Ингредиенты: 2-3 яйца; неполный стакан сахара (примерно 3/4 - 150-125 г); по 2-4 ложки сметаны и (или) майонеза; 1 чайная ложка соды без верха, погашенной уксусом или соком лимона (0,5 столовой ложки); полпачки маргарина или сливочного масла (100 – 125 г); 1,5 стак. муки (около 200 г, может потребоваться немного меньше или больше, смотря по консистенции теста). Соду можно заменить 1,5 чайными ложками разрыхлителя.

Приготовление: яйца и сахар взбиваем – можно не миксером, а просто ложкой. Добавляем сметану любой жирности. Масло нарезаем кусочками и растапливаем в микроволновке на средней мощности около 30-45 секунд или на плите на маленьком огоньке. Растопленное масло вливаем в тесто и перемешиваем. Добавляем муку, просеивая ее вместе с содой либо разрыхлителем, и хорошо перемешиваем, чтобы получилось тесто без комков, по консистенции гуще чем на оладьи – как густая сметана.

Добавьте в тесто какао-порошок – получится шоколадный кекс. Если разделить тесто и добавить какао только в одну часть – можно испечь пирог зебру или мраморный двухцветный кексик.

Можно насыпать в тесто свежих ягод и испечь кекс со смородиной или вишней. А если на дворе зима – добавляем изюм и орехи. Выпекаются кексы из этого теста примерно 30-35 минут при 180-200С.