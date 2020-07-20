Малина: рецепты на зиму, польза и вред ягод

Малина - ценная ягода, в которой содержатся витамины A, B, C. Малину рекомендуют есть тем, чья работа связана с постоянным нервным напряжением, а также при малокровии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Малина принадлежит к полукустарникам семейства Розовые. Ягода растет в лесах, на берегах рек и разводится в садах.

Ягоды малины появляются на второй год, но существуют также «особые» сорта малины. Ремонтантная малина способна дать богатый урожай уже в первый год.

Малину употребляют и в свежем виде, и замороженную. Свежая малина хорошо утоляет жажду, а также улучшает пищеварение. Ягоды используют для приготовления разнообразных соков, желе, варенья, вина, наливок.

Польза малины

Ягода содержит большое количество витамина С и не утрачивает целебные свойства после термической обработки, поэтому она незаменима при простудных заболеваниях.

Кроме того, в малине содержится салициловая кислота, которая обладает жаропонижающим действием. Поэтому малина по праву считается «натуральным аспирином». Но в отличие от лекарства, ягоды не раздражают слизистую желудка.

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В состав малины входит эллаговая кислота, которая предотвращает возникновение воспалений и снижает риск развития рака. Ягода содержит калий, магний, а также медь — главный компонент большинства антидепрессантов. Чем еще полезна малина? Употребление ягод способно укрепить иммунитет и улучшить цвет лица. Малина помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта, благодаря противовоспалительным и обезболивающим свойствам.

Включение в рацион ягод способно улучшить аппетит и позитивно влияет на питание мозга и сердечно-сосудистой системы — все из-за фруктозы и глюкозы, которые содержатся в малине.

Калорийность малины достаточно низкая — 46 ккал, что дает возможность есть ее при похудении без вреда для фигуры.

Вред малины

Некоторые эфирные вещества, которые есть в малине, могут вызвать аллергическую реакцию. Тем, кто страдает бронхиальной астмой, язвой или гастритом также не рекомендуются есть много малины.

Кроме того, ягоды нельзя есть людям, которые страдают подагрой и мочекаменной болезнью.

Также не стоит употреблять малину при заболеваниях почек — ягоды создают дополнительную нагрузку, так как обладают мочегонным эффектом.

При беременности и грудном вскармливании злоупотреблять малиной не стоит — это может спровоцировать аллергию у ребенка.

Как заготовить малину на зиму

Малина, перетертая с сахаром

Малина, перетертая с сахаром — одна из самых популярных и полезных заготовок на зиму. Для приготовления заготовки необходимо перебрать ягоды, убрав мятые и подпорченные. Затем аккуратно пересыпать малину в соленую воду. Если в ягоде есть личинки вредителей, они всплывут и малину легко можно будет очистить. После этого ягоды нужно еще раз сполоснуть чистой водой и обсушить на бумажном полотенце. Далее необходимо засыпать малину сахаром и перетереть ягоды деревянным пестиком в стеклянной или эмалированной посуде. На килограмм ягод, нужно взять килограмм сахара.

Перетертая малина должна постоять около часа, после чего ее нужно переложить в простерилизованную банку и закрыть капроновой крышкой. Малина с сахаром без варки готова!

Варенье из малины

Наливаем в кастрюлю стакан воды, ставим на огонь и засыпаем 1 кг сахара. Ждем полного растворения сахара.

Когда вода начнет закипать, постепенно засыпаем в воду килограмм малины. Варим малину 15 минут, периодически снимая пену.

Разливаем варенье в простерилизованные банки и закатываем. Варенье из малины готово!

Густое варенье из малины на зиму

Ароматное малиновое варенье с пектином, который делает сироп красивым, густым и желированным.

Малина - 600 г

Сахар - 400 г

Пектин - 2 ст.л.

Чтобы варенье из малины или других ягод сделать густым, нужно его либо долго уваривать, выпаривая влагу и сгущая сироп, либо добавить порошок-загуститель (агар-агар, пектин, желатин). При длительной варке теряются природные цвет и аромат, насыщенность, разрушаются витамины, а благодаря перечисленным сухим добавкам время готовки сводится до минимума, жидкий сироп превращается в густой, изначальные цвет плюс вкус-аромат сохраняются в полной мере.

Планируя приберечь густое варенье из малины на зиму, простерилизуйте банки и крышки, дополнительно укутайте и медленно остужайте, по желанию бросьте небольшую щепотку лимонной кислоты.

Рецепт рассчитан на 500 мл готового продукта.

Итак, для заготовки густого малинового варенья на зиму возьмите продукты по списку.

Ягоды без плодоножек промываем холодной водой — сперва опускаем в миску с водой, чтобы всплыли возможные мелкие насекомые, мусор, затем споласкиваем.

Засыпаем чистую малину сахарным песком, оставляем на час-полтора.

Периодически встряхиваем, чтобы быстрее выделился сок и сахар начал растворяться.

Малину со сладкой жидкостью перекладываем в жаропрочную емкость, смешиваем с желирующим порошком и ставим на верхний огонь.

Кипятим, иногда помешиваем и варим после закипания 3-5 минут. Образовавшуюся на поверхности густую розовую пену снимаем.

Разливаем горячее малиновое варенье по стерильным банкам, укупориваем. Густое варенье из малины на зиму готово. Для длительного хранения остужаем, укутав пледом. Переносим в прохладное помещение или на полку холодильника.

Охлаждаясь, варенье из малины быстро густеет до желеобразной консистенции.

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