Ранее президент Украины поручил проверить готовность ВСУ к повторному вторжению с территории Беларуси.

В ближайшее время не стоит ожидать нападение со стороны вооруженных сил Беларуси на Украину. Об этом уверяют два советника главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк.

В видеообращении Подоляк отмечает, что в Беларуси есть "странные люди, которые могут иметь личное воображение о том, откуда надо нападать на Украину".

Арестович успокаивает украинцев, что бояться не надо. Он подчеркнул, что когда будет реальная угроза нападения, об этом будет проинформировано.

Подоляк призвал украинцев не слушать "выдающихся экспертов, которые все знают точно". На что Арестович пошутил, что намек касается его, но Подоляк так же в шутку опроверг.

Угроза вторжения Беларуси в Украину

Напомним, войска РФ ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противник, в частности, ворвался на нашу землю с территории Беларуси, также украинскую военную и гражданскую инфраструктуру обстреливали из вооружения, которое находится в этой стране.

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что вероятность масштабного участия беларуской армии в войне России против Украины не является очень высокой, поскольку беларусы не поддерживают участие своей страны в противостоянии.

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

Сейчас ожесточенные бои идут на юге и востоке Украины, но "бацька" может повернуть угрозу на север и запад страны.

"Дело в том, что на сегодня нельзя говорить о технические возможности белорусской армии, не учитывая возможностей российской армии. Поскольку РФ еще в 2021 году разместила там "Искандеры", С-400, создав фактически эшелонированную ПВО", — рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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