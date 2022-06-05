Также отрабатывают задачи по преодолению водных преград и взаимодействие авиации с авианаводчиками.

Вооруженные силы Беларуси продолжают обустраивать позиции на границе с Украиной и проводить разведку.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия подразделений Вооруженных сил республики Беларусь продолжают сосредотачиваться на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. При проведении проверки боевой готовности подразделений особое внимание уделяется отработке задач по преодолению водных преград и взаимодействию авианаводчиков с экипажами вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении.

По ситуации с российским вторжением сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

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