По словам секретаря СНБО, для защиты страны проводится много работы, которая не афишируется.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Говорит великий Львов".

Он отметил, что вчера было заседание ставки верховного главнокомандующего и "проговаривался вопрос Беларуси и давали оценку все наши органы, которые к этому причастны, что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ".

"В результате есть поручение – сейчас будет происходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут происходить такие повторные вызовы для нашей страны", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что для защиты страны проводится много работы, которая не афишируется, не является публичной.

"Поверьте, мы понимаем, что происходит в Беларуси, мы понимаем, что происходит в РФ", - подчеркнул Данилов.

Как сообщал вчера УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси вблизи украинской границы к ведению разведки и инженерного оборудования позиций привлечено до 7 батальонов белорусских войск. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории этой страны.