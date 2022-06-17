Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где русские разместили военную базу для ударов по Украине.
Об этом он заявил во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, цитирует пропагандистский ресурс БЕЛТА.
По логике Лукашенко, украинские власти просят у Запада больше вооружения, чтобы бить по российским городам Курску, Ростову, Белгороду.
"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - пригрозил диктатор.
Также Лукашенко убежден, что США и дальше будут поддерживать Украину оружием, чтобы "переделить мир".
Накануне стало известно о продлении командованием республики военных учений вблизи украинской границы.
Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.
В настоящее время российские войска используют территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.
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