И в этот раз Лукашенко привиделась угроза со стороны Украины.

Александр Лукашенко вновь заявляет о готовности атаковать Украину. "Все только начинается. То, что происходит в Украине, — это начало", — говорил он.

Самопровозглашенный глава Беларуси побывал в Бобруйске и там сделал ряд жестких заявлений, касающихся Украины. Их собрали журналисты проекта FreeДом.

"Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли "красную линию". Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливаться на Мозырский НПЗ (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим", — угрожает Лукашенко.

Сейчас ожесточенные бои идут на Юге и Востоке Украины, но "бацька" может вернуть угрозу на Север и Запад страны.

"Дело в том, что на сегодня нельзя говорить о технических возможностях беларуской армии, не учитывая возможностей российской армии. Поскольку РФ еще в 2021 году разместила там "Искандеры", С-400, создав фактически эшелонированную ПВО", — рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

В этот раз Лукашенко привиделась угроза со стороны Украины. Он самоуверенно пугает ударами по Киеву. Возникает логический вопрос: имеет ли сейчас Беларусь возможность наносить удары по территории Украины не так, как сейчас, — за спиной РФ, а самостоятельно.

"Беларуская армия сама по себе - она непрофессиональна. О беларуской армии даже говорят, что она - бумажная, только на бумаге. Она небоеспособна, если ее сравнивать с украинской, — подчеркивает военный эксперт.

Очевидно, что без помощи Путина Лукашенко совершить вторжение на территорию Украины вряд ли осмелится. А если он решится на такой шаг, это может привести к развалу Беларуси на две части.

Самопровозглашенный глава Беларуси заявляет, что Украина может стать неким плацдармом для Запада для наступления на его страну.

В связи с этим 15 июня 2022 года президент Зеленский созвал заседание СНБО, на котором обсуждалась угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Угроза вторжения Беларуси

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

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