Ермак признал, что Беларусь уже участвует в войне.

Беларусь участвует в российской войне против Украины, поскольку с ее территории стартовали первые ракеты и двинулись оккупационные войска.

Об этом заявил изданию LB.ua руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, участие армии Беларуси в войне против Украины не поддерживает народ республики.

"Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне беларуской армии не является очень высокой именно из-за настроений народа Беларуси", - пояснил Ермак.

Он также оценил перспективы привлечения к ответственности белорусского диктатора Александра Лукашенко за соучастие в войне.

"Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не принимает активного участия в войне", - подчеркнул он.

Угроза вторжения Беларуси

В начале июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.