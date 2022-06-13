Михаил Подоляк напомнил, что официальный Минск помогает российской армии убивать украинцев.

Официальный Минск не может быть посредником между Украиной и Российской Федерацией после полномасштабного вторжения войск РФ на украинскую территорию. Международное право не имеет срока давности по военным преступлениям.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Зеркало".

"Поведение Беларуси будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство. И территориально, и инфраструктурно, и разведданными", - отметил Подоляк.

При этом он считает, что Александр Лукашенко не понимает, как работает международное право.

"Одно дело, когда ты танцуешь, избивая оппозицию, закрываешь СМИ и лишаешь людей конкурентной политической системы, а другое, когда юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях. Все, что происходило в Киевской области, делали российские военные части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

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