Нардеп от "Слуги народа" отметила, что Дмитрий Разумков без Зеленского не стал бы главой парламента, а Зеленский без Разумкова стал бы президентом.

В "Слуге народа" считают конфликт со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым "внутрифракционным" и назвали основного кандидата ему на замену.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову - ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - сказала Кравчук.

По ее словам, отставка Разумкова с должности спикера парламента уже очевидна. Она подчеркнула, что Разумков без Зеленского не стал бы главой ВР.

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"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача - выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом. Но чтобы понять, пойдет Разумков, после очевидного голосования за отставку, по моему мнению, это очевидно произойдет - надо понимать, какова будет его позиция и на какой программе он базируется", - сказала Кравчук.

Кроме этого она заявила, что встречи фракции, на которую "слуг народа" приглашал Разумков, не будет.

"У нас не будет завтра заседания фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", - сказала она.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей. Процедуру отзыва Разумкова с должности фракция начнет уже сегодня.

Автор: Александр Топчий