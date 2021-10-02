Председатель ВР считает, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, то стояло б послушать самого спикера.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает провести заседание фракции "Слуга народа" в понедельник, где готов дать ответ на любой вопрос по своей деятельности.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

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На вопрос, почему он сегодня не в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа", Разумков ответил следующим образом: "Потому что некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там не надо быть. Я думаю, что это несправедливо и неправильно... Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, то стоит бы его (спикера - УНИАН) послушать".

Председатель ВР отметил, что ему "точно не за что прятать глаза" и что он готов дискутировать по любым вопросам со своими однопартийцами.

"За каждое свое действие я готов ответить, но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно. Я, в отличие от коллег, приглашаю в понедельник, на 18:00, на проведение фракции. Могу ее организовать и в стенах парламента, где дам каждому ответ на любой вопрос относительно своей деятельности за последние два года", - отметил он.

Комментируя возможные конфликты между ним и членами фракции "Слуга народа" Разумков заверил, что "конфликтов нет, их создают..., чтобы закрыть многие другие вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня общества".

"Мы же понимаем, что партия "Слуга народа"... - это партия президента. Поэтому, когда сегодня говорят, что это никак не связано с позицией Банковой, я думаю, что это не так. Связано ли это с позицией президента? Я думаю, что мы завтра увидим. А то, что это связано с некоторыми коллегами, которые там работают – я в этом уверен", - добавил Разумков.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

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Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Однако 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Впоследствии пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний в Facebook написала, что подписные листы "по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины" готовы, и инициаторы данного процесса могут забрать их и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Источник УНИАН во фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что вопрос о отставку Разумкова будет обсуждаться в Трускавце.

Автор: Антонина Доломанжи