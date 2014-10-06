Янукович пытался переманить Джемилева в Партию регионов в обмен на освобождение сына

Об этом на пресс-конференции заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Еспресо.TV.

"Янукович сразу же пытался воспользоваться этим для торга со мной. Говорил, что мой сын будет освобожден, если я покину партию "Батькивщина" и перейду в Партию регионов, а точнее в новую партию, которую они создавали", - сказал Мустафа Джемилев.

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Однако лидер крымских татар не принял это предложение, и сразу же после этого обвинительная статья в отношении его сына была изменена на более строгую, которая предусматривала пожизненное заключение.

По словам Мустафы Джемилева, сразу после оккупации Крыма по всем международным нормам его сына должны были передать украинской стороне, поскольку "преступление совершил украинский гражданин против гражданина Украины на территории Украины". Однако этого не произошло, вместо этого его сына вывезли в Краснодар.

"Россияне также решили воспользоваться этим и надавить на меня. Тоже был торг, мол, освободят сына после того, как я сделаю несколько заявлений, однако их не последовало. Поэтому сына перевели в Краснодар, чтобы я не имел возможности видеться с ним", - сказал Мустафа Джемилев.

По его словам, сейчас для защиты сына нанят адвоката из Москвы. "Есть решение Европейского суда про правам человека относительно освобождения сына, однако россиянам наплевать на международные нормы", - добавил Мустафа Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что его сына Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край.

Хайсера Джемилева задержали в мае в Бахчисарае. Он обвиняется по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").