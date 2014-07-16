Джемилев подал иск в ЕСПЧ по поводу удержания под стражей его сына

"Жалоба касается незаконного удержания моего сына под стражей", - сказал Мустафа Джемилев.

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В свою очередь, его защитник Аркадий Бущенко отметил, что они обратились в ЕСПЧ с жалобой и ходатайством о применении так называемых срочных мер в соответствии с регламентом суда.

По его словам, "10 июля ЕСПЧ прислал мне сообщение о том, что такие решения президента секции, такие временные меры применены. То есть, России и Украине дано указание" обеспечить соблюдение конвенций о защите прав на свободу и защиту от жестокого обращения. В то же время, по словам защитника, в настоящее время решение ЕСПЧ не выполнено, и сын Мустафы Джемилева до сих пор находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности. Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения свободы в виде удержания под стражей.