Сына Джемилева вывезли в Краснодарский край
19:49, 28 сентября 2014Политика
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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что его сына Хайсера вывезли в Краснодарский край из крымского СИЗО.
Россия запугивает семью Джемилева / УНИАН
Об этом сообщает канал 24.
"Его вывезли в Россию, в Краснодарский край. Это для того, чтобы причинить мне еще больше боли. Потому что нет к нему доступа и адвокатов не допускают. Оказывается, они будут назначать ему адвоката", - сказал Джемилев.
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Хотя, по его словам, есть решение Европейского суда по правам человека и решения следственных органов Украины, которые требуют освобождения Хайсера Джемилева из-под стражи.
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