Сына Джемилева вывезли в Краснодарский край

Об этом сообщает канал 24.

"Его вывезли в Россию, в Краснодарский край. Это для того, чтобы причинить мне еще больше боли. Потому что нет к нему доступа и адвокатов не допускают. Оказывается, они будут назначать ему адвоката", - сказал Джемилев.

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Хотя, по его словам, есть решение Европейского суда по правам человека и решения следственных органов Украины, которые требуют освобождения Хайсера Джемилева из-под стражи.

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