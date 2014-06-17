Сына Джемилева обвиняют по трем российским статьям

Об этом сообщает российский следственный комитет, называя подозреваемого "Джемиловым".

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего Х. Джемилова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия)", - говорится в сообщении.

Напомним, сын Джемилева Хайсер 27 мая во дворе собственного дома в Бахчисарае из родительского ружья застрелил 43-летнего друга семьи Февзи Эдемова, который работал на его огороде.

После оккупации и аннексии Крыма Россией нелегитимными властями на территории полуострова установлены российские законы. Перевод на законодательство оккупантов сопровождается многочисленными нарушениями - от принудительного присвоения гражданства до пересмотра приговоров заключенным, осужденным по украинским законам.

В настоящее время расследование дела Джемилева-младшего продолжается на фоне политического противостояния его отца с российскими властями.