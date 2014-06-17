Сына Джемилева обвиняют по трем российским статьям
Оккупационные власти Крыма расследуют возбужденное год назад дело против сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
Об этом сообщает российский следственный комитет, называя подозреваемого "Джемиловым".
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего Х. Джемилова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия)", - говорится в сообщении.
Напомним, сын Джемилева Хайсер 27 мая во дворе собственного дома в Бахчисарае из родительского ружья застрелил 43-летнего друга семьи Февзи Эдемова, который работал на его огороде.
После оккупации и аннексии Крыма Россией нелегитимными властями на территории полуострова установлены российские законы. Перевод на законодательство оккупантов сопровождается многочисленными нарушениями - от принудительного присвоения гражданства до пересмотра приговоров заключенным, осужденным по украинским законам.
В настоящее время расследование дела Джемилева-младшего продолжается на фоне политического противостояния его отца с российскими властями.