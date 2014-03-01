Министр обороны: У Украины есть Вооруженные силы, способные выполнить конституционный долг

Об этом сказал на брифинге и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

Он отметил, что "моральный дух офицерского, рядового и сержантского состава высокий".

«Обстановка, которая сложилась сегодня в Севастополе после переговоров командующего Военно-Морскими силами с представителем РФ привела к тому, что блокирование ослаблено. И я думаю, что такие переговоры и на завтра приведут к нормализации обстановки как в Крыму, так и в целом», - сказал Тенюх.

Читайте такжеСНБО: Войска приведены в полную боеготовностьОн сообщил, что «те панические слухи, которые распространяют, в частности о том, что БТР-ы идут на Запорожье, Киев безосновательны, потому что Украина имеет свои Вооруженные силы, которые способны выполнить свой конституционный долг», - подчеркнул и.о. министра обороны.

Как сообщал УНИАН, 1 марта, Совет Федерации России единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

«Рассмотрев обращение президента РФ, и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников и личного состава военного контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорам на территории Украины, Автономная Республика Крым, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране» , - говорится в решении верхней палаты российского парламента.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.