Хмельницкое СБУ взяло на себя ответственность за расстрел людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Хмельницкого горсовета ВО “Свобода” Александр Симчишин, который был на переговорах у руководства СБУ.

По его словам, руководство СБУ заявило, что готово оплатить лечение пострадавших людей.

Читайте такжеПоявилось видео расстрела митингующих из здания СБУ в ХмельницкомТакже СБУ требует, чтобы протестующие обеспечили возможность для оставления работниками службы из помещения. То есть из помещения СБУ должны выйти разоружены работники, а спецподразделение “Альфа” останется в середине.

Людей просят отойти на безопасное расстояние, чтобы не препятствовать работникам СБУ, которые будут выходить из здания.

Сейчас митингующие решают, как обеспечить это требование.

Как сообщила УНИАН начальник областного департамента здравоохранения Наталья Свестун, в больнице после инцидента возле СБУ попали 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии, двое - в среднем.

Она отметила, что сейчас пострадавшим проводят операции.

По состоянию на 16 часов возле здания СБУ находится несколько тысяч человек. Улица Театральная (где находится помещение СБУ) заблокирована.

4 троллейбуса заблокировали входы и выходы из СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком сегодня митингующие захватили здание областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области.

Во время попытки митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области, двое мужчин и женщина получили ранения.

Как сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Вадим Гавришко, женщина, в которую выстрелили во время акции протеста возле здания управления СБУ, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской больницы Хмельницкого с ранением головы.