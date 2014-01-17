Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович подписал закон о госбюджете на 2014 год

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №719-VII «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Рыбак: Принятые вчера законы соответствуют европейским

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак убеждает, что принятые вчера в парламенте законы соответствуют европейским законам. Он подписал все эти законы.

В Партии регионов не исключают переголосования скандальных законов

В Партии регионов не исключают, что в скандальные законы, принятые 16 января, будут внесены изменения, когда Верховная Рада заработает согласно регламенту.

США считают недемократичными законы, принятые ВР

Согласно тексту заявления Государственного департамента, процесс и суть сегодняшних действий Рады заставляют сомневаться в преданности Украины демократическим нормам.

Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин представили законопроект расширения действия закона Магнитского на весь мир - "Global Human Rights Accountability Act".

"Грубые нарушители прав человека от Зимбабве до Украины, от Гондураса до Папуа Новой Гвинеи предупреждаются, что они не смогут избежать ответственности за свои поступки даже тогда, когда их собственные страны остаются бездействовать", - говорится в тексте обнародованном на сайте сенатора- демократа.

Кроме этого, содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис Репс и Мариэтта де Пурбе-Лундин выразили глубокую озабоченность по поводу пакета законов, принятого 16 января в Верховной Раде Украины.

Президент Европарламента Мартин Шульц и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко призвали Президента Украины Виктора Януковича не подписывать принятые вчера парламентом законы.

Новые поправки, внесенные вчера в украинское законодательство, противоречат обязательствам Украины относительно Соглашения с ЕС, заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Freedom House предостерегает, что Украину ждут "темные времена".

Гриценко сдает депутатский мандат

Анатолий Гриценко зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. "Я избирался в парламент Украины, а не Северной Кореи", - сказал Гриценко.

А Роман Забзалюк отозвал свое заявление о сложении полномочий народного депутата.

Луценко выписали из больницы – СМИ

Бывшего министра внутренних дел, лидера инициативы «Третья Украинская республика» Юрия Луценко выписали из больницы, где он находился с 10 января после избиения бойцами спецподразделения «Беркут».

Суд закрыл дело Власенко об избиении Окунской

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко, который обвинялся в избиении своей бывшей жены Наталии Окунской, поскольку истек срок давности для привлечения его к ответственности.

В Умани среди белого дня убит главный регионал города

Около 9.00. в Уманский городской отдел милиции поступило сообщение от неизвестного лица о совершении выстрелов на территории ЧП «Уманьгаз».

Убийца председателя правления ПАО «Уманьгаз» Владимира Мельника, который забаррикадировался в кабинете председателя правления, застрелился из охотничьего ружья.