Мерц допустил, что на переговорах по Украине Европу будут представлять пять стран

В частности, это Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит проблемы в том, чтобы Европу на возможных мирных переговорах по Украине представляли пять государств: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Об этом он заявил 12 ноября журналистам в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в Дублине, пишет "Радио Свобода".

Он напомнил, что в настоящее время уже действует формат Европейской тройки (E3), в которую входят Германия, Великобритания и Франция. В то же время страны частично работают и в более широком формате пяти государств.

"У нас уже есть проверенный формат E3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и в дальнейшем", - заявил канцлер.

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В то же время он подчеркнул, что окончательное решение относительно представительства Европейского Союза на переговорах пока не принято.

Канцлер добавил, что этот вопрос будет обсуждаться за закрытыми дверями.

"У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза, и мы также обсудим, кто при необходимости будет представлять Европейский Союз. Но этот вопрос мы будем обсуждать за закрытыми дверями. Прежде всего я ожидаю, что российское правительство и российский президент наконец согласятся на совместные переговоры", - пояснил он.

Мерц также отметил определенные позитивные сигналы со стороны Москвы относительно вовлечения Европы в обсуждение будущего мирного урегулирования.

По его словам, российская сторона, похоже, всё больше признаёт, что вопросы европейской безопасности невозможно обсуждать без участия самой Европы. Он сказал:

"Российская сторона все больше готова признавать, что нельзя говорить о Европе без Европы. И это уже само по себе хорошая новость. Сохранится ли такая позиция - посмотрим. Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров в ближайшие дни".

Заявления европейских лидеров о будущей безопасности ЕС и Украины

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Украины со стороны Европы имеет решающее значение, поскольку поддержки со стороны США больше нет. Макрон выразил убеждение, что именно Европа должна определять будущее собственной безопасности.

По словам президента Франции, европейские страны должны сформировать собственные принципы и архитектуру безопасности.

Макрон подчеркнул, что без европейцев поддержки Украины не будет, и упомянул о "Коалиции желающих" (Coalition of the Willing), отметив, что лидеры, собравшиеся в Ирландии, обеспечивают "вероятно, 80–90 %" её вклада и в целом всю поддержку, оказываемую Украине.

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