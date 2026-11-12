В Израиле представили новую крылатую ракету Super ICE с боевой частью более 450 кг (фото)

Она может лететь на низкой высоте, повторяя рельеф местности, и с высокой точностью поражать различные цели.

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую крылатую ракету Super ICE – крупнейшую разработку в семействе Ice Breaker. Об этом сообщается на официальном сайте компании .

По заявлению компании, новая система оснащена боевой частью весом 1000 фунтов (около 454 кг), совместимой с MK83, и предназначена для поражения стратегически важных целей на больших расстояниях. Super ICE разработана с возможностью запуска с воздушных, наземных и морских платформ.

Rafael также заявляет об использовании ракетой автономной навигации, оптико-электронной системы наведения и технологий, обеспечивающих работу в различных погодных условиях. Она способна лететь на малой высоте с огибанием рельефа местности и высокоточно поражать разнообразные цели.

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Точную дальность полёта ракеты компания не раскрыла. В то же время отмечается, что Super ICE должна превосходить по дальности, инфраструктуре планирования миссий, мощности и исключительной точности предыдущие разработки семейства – Ice Breaker и Sea Breaker.

"Super ICE – лучшая крылатая ракета такого типа в мире. Она предлагает идеальное решение для ударов на большие расстояния по ценным целям, включая системы противовоздушной обороны. Ракета Super ICE, которую сейчас представляет RAFAEL, продолжает выдающееся наследие, начавшееся десятилетия назад с внедрения семейства ракет POPEYE. Она отражает инженерное мастерство, инновации и долгосрочное видение, лежащие в основе всего, что мы делаем", – заявил профессор Юваль Штайниц, председатель совета директоров Rafael.

Гад Гева, старший вице-президент и руководитель отдела воздушных систем Rafael, заверил, что расширение семейства Ice Breaker предоставит клиентам компании уникальное, новаторское операционное решение, опирающееся на многолетний опыт эксплуатации и технологические разработки, а также использующее весь спектр возможностей, созданных Rafael.

По его словам, Super ICE была разработана для интеграции в широкий спектр воздушных платформ без необходимости значительных модификаций самих носителей. Он заверил, что Super ICE и Ice Breaker обеспечивают операционно эффективное и экономически выгодное решение, позволяющее клиентам выбирать подходящую систему вооружения для каждой цели.

Таким образом, Super ICE стала новым направлением развития ракетной продукции израильской компании Rafael.

Новейшие разработки Израиля – другие новости

Как сообщал УНИАН, израильская компания Esh-Tech планирует выход на европейский рынок со своей новой системой уничтожения дронов с помощью лазера DroneLight. Система создана на основе импульсного лазера. Она потребляет мало энергии, обладает улучшенными характеристиками, а также является недорогой.

Идея заключалась в разработке системы на основе импульсно-лазерной технологии, которая позволяет сконцентрировать высокую мощность за очень короткое время. Вместо нагрева цели, как это делает лазер непрерывного излучения (CW), DroneLight генерирует очень мощный импульс, который пробивает отверстие в цели, физически удаляя материал. Импульс длится всего 10 миллисекунд, система излучает с частотой повторения импульсов (PRF) 5 Гц.

Esh-Tech ставила перед собой цель создать тактическую систему, способную обеспечивать защитную зону радиусом около 1 км, что соответствует дальности действия её DroneLight.

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