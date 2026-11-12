Переговоры в Абу-Даби не решили ни одного из трех ключевых вопросов войны, - Forbes

Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, однако не смогли достичь соглашения по фундаментальным вопросам.

Завершился очередной раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, организованный при посредничестве США в Абу-Даби. Однако достичь значимого прорыва в урегулировании конфликта не удалось.

Как пишет Forbes, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, однако не смогли достичь соглашения ни по одному из трех фундаментальных вопросов, связанных с российско-украинской войной: украинских территорий, долгосрочных гарантий безопасности и механизмов прекращения огня.

1. Территориальный вопрос

Путин неоднократно призывал украинские силы вывести войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, утверждая, что эти регионы являются российской территорией.

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В то же время, по данным аналитиков, украинские силы по-прежнему контролируют часть территории в этих четырех регионах. Несмотря на это, позиция Российской Федерации относительно украинских территорий остается неизменной. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил на переговорах, что "каждый дюйм российской земли будет возвращен России".

Одно из предложений США предполагает "пересмотр административных границ Украины таким образом, чтобы позволить России установить полный контроль" над Донбассом. Зеленский, однако, отверг требования России о передаче под ее контроль территорий в этих регионах, заявив, что Украина – "не объект недвижимости". Вместо этого украинская сторона выступила за прекращение огня вдоль текущей линии фронта. В ходе мирных переговоров в Абу-Даби ни одна из сторон публично не изменила свою позицию по этим вопросам.

2. Долгосрочные гарантии безопасности

На протяжении всего переговорного процесса Украина добивалась принятия надежных, юридически обязательных договоренностей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Американские переговорщики также предложили создать для Украины структуру по образцу НАТО – опираясь, в частности, на 5-ю статью Североатлантического договора (о коллективной обороне) или 4-ю статью (предусматривающую проведение консультаций в случае возникновения угрозы для одного из членов альянса).

Российская Федерация придерживается иного подхода, заявляя, что Украине не должно быть предоставлено членство в НАТО. По имеющимся данным, Мединский вновь озвучил эту позицию в ходе мирных переговоров в Абу-Даби, заявив участникам, что Россия выступает против вступления Украины в какой-либо военный альянс.

3. Прекращение огня

Ранее США уже предпринимали попытки выступить посредником в установлении режима прекращения огня между Россией и Украиной. Последней такой попыткой было локальное прекращение огня в оккупированных Олешках, достигнутое при содействии первой леди США Мелании Трамп. Оно соблюдалось в период с 27 октября по 1 ноября, однако продлено не было.

В ходе последних трехсторонних переговоров также обсуждался вопрос о прекращении огня. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, который не поехал в Абу-Даби, 10 ноября отверг призывы к немедленному прекращению огня, заявив, что "Россия не согласится на "очередное перемирие" без понимания того, что будет дальше".

Тем не менее, высокопоставленные представители США, России и Украины выразили надежду, что переговоры 10–11 ноября могут приблизить Россию и Украину к миру. Госсекретарь США Марко Рубио назвал состоявшееся обсуждение "очень продуктивным", однако отметил, что "предстоит еще много работы".

"В рамках трехсторонних встреч пока не решен вопрос о территориях Украины, не согласованы долгосрочные гарантии безопасности, а также не достигнуто соглашение о прекращении огня. Американская сторона также настаивала на том, чтобы к будущим переговорам в качестве полноправных участников были допущены представители Европы, но российская сторона пока не дала на это своего согласия", - отмечает Forbes.

Переговоры о завершении войны

Как сообщал УНИАН, 11 ноября завершился второй раунд переговоров в Абу-Даби. Единственным достижением может стать крупный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

12 ноября Путин провел встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он заявил, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине.

Путин также фактически отверг идею создания специальной зоны на Донбассе, поскольку это, по его словам, может стать причиной новой войны.

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