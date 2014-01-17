В Партии регионов не исключают переголосования скандальных законов

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от фракции Партии регионов Дмитрий Святаш, пишет Gazeta.ua.

"Когда Верховная Рада заработает согласно регламенту, мы сможем вернуться к этим законам и доработать", - сказал политик.

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По его словам, если бы сегодня заседание Верховной Рады проходило "естественным способом, нормальным, парламентским, то, безусловно, эти законы были бы приняты в первом чтении, и в целом они не были бы приняты".

"Потому что есть норма закона о регламенте. И 100% представители оппозиции подняли руки и сказали: "У нас есть замечания к этим законопроектам". И мы бы их не проголосовали в целом", - добавил политик.

Напомним, 16 января депутаты голосовали за законопроекты поднятием рук.

Вследствие голосования власть усилила контроль над информагентствами, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и абонентами, простила бойцов "Беркута" за избиение людей, "обрезала крылья" "майдановцам" и журналистам, причислила общественные организации к "иностранным агентам" и одним махом приняла госбюджет на 2014 год.