ПАСЕ называет скандальные "законы 16 января" недемократическими

Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

"Данные законы противоречат принципам свободы волеизъявления, свободы собраний и демонстраций, а также свободы СМИ, и, прямо говоря, является откровенно недемократическими. Принятие данных законов только укрепит протестное движение на Евромайдане и усилит напряженность между властью и оппозицией. В результате мирное и демократическое решение текущего политического кризиса кажется далеким как никогда. Это не может быть целью власти", - заявили содокладчики.

Они призвали Президента Виктора Януковича не подписывать данные законы и искать для решения политического противостояния пути переговоров.

Докладчики посетят Украину в середине февраля, после ближайшей пленарной сессии ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.