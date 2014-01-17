ПАСЕ называет скандальные "законы 16 января" недемократическими
Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис Репс и Мариэтта де Пурбе-Лундин выразили глубокую озабоченность по поводу пакета законов, принятого 16 января в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.
"Данные законы противоречат принципам свободы волеизъявления, свободы собраний и демонстраций, а также свободы СМИ, и, прямо говоря, является откровенно недемократическими. Принятие данных законов только укрепит протестное движение на Евромайдане и усилит напряженность между властью и оппозицией. В результате мирное и демократическое решение текущего политического кризиса кажется далеким как никогда. Это не может быть целью власти", - заявили содокладчики.
Они призвали Президента Виктора Януковича не подписывать данные законы и искать для решения политического противостояния пути переговоров.
Докладчики посетят Украину в середине февраля, после ближайшей пленарной сессии ПАСЕ.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.
16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.
Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.