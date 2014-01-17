Президент Европарламента призвал Януковича не подписывать "законы 16 января"

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заявлении Президента Европейского парламента, распространенном его пресс-службой.

"Я очень обеспокоен принятием украинским парламентом законопроектов, которые могут ограничить основополагающие свободы граждан, повлиять на свободу собраний и слова и ограничить деятельность неправительственных организаций. Если они станут законами, это подтолкнет Украину к авторитарному советскому прошлому", - говорится в заявлении Шульца.

"Спешка, нехватка прозрачности и нарушение парламентских процедур не является путем принятия хороших законов. Я призываю Президента Януковича не подписывать эти законопроекты и удостовериться, что законодательные акты соотносятся с международными обязательствами Украины", - заявил Президент Европарламента.

Шульц также добавил, что двери для Украины в Европейский Союз остаются открытыми.

"Но мы должны видеть четкое обязательство со стороны украинской власти о серьезности и искренности намерений интегрировать страну в Европу. Эти последние события не только попирают волю людей, которые протестуют на Майдане, но могут также отвернуть Украину с пути евроинтеграции и даже больше - отвернуть от цивилизованного мира", - добавил Шульц

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

Также парламент принял Государственный бюджет Украины на 2014 год и изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.

Оппозиция в тот же день зарегистрировала в ВР 10 проектов постановлений об отмене принятых законопроектов как нарушающих Конституцию и Регламент парламента.

Сегодня на брифинге председатель ВР Рыбак заявил, что передал на подпись Президенту все законы, принятые вчера парламентом.

Президент уже подписал закон о Госбюджете.