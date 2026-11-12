Каллас указала, кто имеет право представлять Европу на переговорах с Россией по Украине

В соответствии с европейскими договорами, представлять Европу по вопросам безопасности должны председатель Европейского совета и верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что может представлять Европу на переговорах с Россией по урегулированию войны против Украины. Об этом она заявила во время саммита Европейского политического сообщества, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, такие договоренности были достигнуты в 2024 году при назначении нынешних руководителей на высшие должности в блоке. В соответствии с европейскими договорами, представлять Европу по вопросам безопасности должны председатель Европейского совета и верховный представитель ЕС по иностранным делам – эту должность в настоящее время занимает сама Каллас.

"Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности", – пояснила она.

Видео дня

В то же время она отметила, что лидеры Евросоюза могут принять иное решение и повторно обсудить кандидатуры представителей. Однако, по ее словам, такие переговоры всегда сложны.

Комментируя возможное недовольство России её кандидатурой, Каллас подчеркнула, что Москва не должна влиять на выбор европейских представителей.

"Почему это должно быть нашей проблемой – то, что россияне говорят о наших представителях? Разве мы высказываемся по поводу их представителей? Я имею в виду, что каждый должен иметь возможность выбирать своих представителей", – заявила она.

При этом Каллас напомнила, что европейская архитектура безопасности уже закреплена в ряде международных документов, в частности в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии и Будапештском меморандуме, и Россия также согласилась с европейской архитектурой безопасности:

"Проблема заключается лишь в том, что Россия не соблюдает эти соглашения. Поэтому сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить, чтобы Россия действительно выполняла свои обязательства".

Позиция лидеров Европы относительно представительства на переговорах

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Европу на возможных мирных переговорах по Украине представляли пять государств: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Он напомнил, что в настоящее время уже действует формат Европейской тройки (E3), в которую входят Германия, Великобритания и Франция. В то же время страны частично работают и в более широком формате пяти государств.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение о представительстве Европейского Союза на переговорах пока не принято, и этот вопрос будет обсуждаться за закрытыми дверями.

Мерц также отметил определенные позитивные сигналы со стороны Москвы относительно вовлечения Европы в обсуждение будущего мирного урегулирования.

Вас также могут заинтересовать новости: