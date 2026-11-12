'Еще одно занятие – и спать': ЕС хочет положить конец уловкам Duolingo

Под запрет могут попасть серии занятий, навязчивые уведомления и другие способы манипуляции пользователями.

Еврокомиссия представила проект Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act), направленный на защиту пользователей от функций приложений с "вредными цифровыми практиками". Одно из главных изменений касается так называемых "темных паттернов" (dark patterns) – элементов интерфейса, которые подталкивают людей к определенным действиям против их воли.

Одним из примеров таких механизмов стали серии ежедневных занятий в сервисах вроде Duolingo, пишет TechSpot. Они мотивируют пользователей возвращаться каждый день, чтобы не потерять накопленный прогресс. По мнению авторов проекта, подобные механики могут создавать психологическое давление и формировать зависимость от приложений.

Отдельное внимание в законопроекте уделено возможности отключать функции, которые заставляют проводить больше времени в приложениях. Речь идет о "дум-скроллинге", автоматическом воспроизведении видео и ежедневных сериях достижений.

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Ранее Евросоюз уже пытался бороться с подобными механизмами в рамках Закона о цифровых услугах. Например, TikTok обвиняли в создании своеобразных "ловушек" для пользователей соцсети с помощью алгоритмической ленты рекомендаций. Отдельный закон о защите подростков в интернете также предусматривает ограничения на использование вызывающих зависимость элементов дизайна, но распространяется только на несовершеннолетних.

Новый законопроект затрагивает и другие способы манипуляции аудитории. Например, компаниям могут запретить показывать ложные сообщения о том, что товар почти распродан, если это не соответствует действительности. Под ограничения также попадут навязчивые уведомления и кнопки отказа от услуг, формулировки которых намеренно вызывают у пользователя чувство вины или заставляют передумать.

Изменения коснутся и платных подписок. Бесплатные пробные периоды больше не смогут автоматически превращаться в платные подписки без активного согласия пользователя. Кроме того, отменить подписку должно быть так же просто, как оформить ее. Если при возникновении проблем потребуется помощь, клиентам должны будут предоставить возможность связаться с реальным сотрудником службы поддержки, а не только с автоматизированным помощником.

Для контроля за соблюдением новых требований Еврокомиссия хочет получить полномочия самостоятельно расследовать крупные нарушения. Компаниям, которые не будут соблюдать правила, могут грозить штрафы в размере до 6% их годового мирового оборота.

Однако пока речь идет только о предложении: документ еще должны согласовать Европейский парламент и государства – члены ЕС. Если закон примут, новые требования начнут действовать через год после его вступления в силу.

Меж тем в Европе набирает тренд на ограничение доступа социальных сетей для подростков. Во Франции вслед за Данией поддержали запрет на Instagram Facebook, TikTok и другие сервисы для тех, кому не исполнилось 15 лет.

УНИАН рассказывал, что в 2026 году социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны в 2016 году.

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