Nvidia уволила основателя и главу компании после измены жене с двумя любовницами

Один из самых влиятельных руководителей технологической отрасли Дженсен Хуанг покидает пост руководителя Nvidia спустя 33 года во главе корпорации. Его отставка последовала за скандалом вокруг предполагаемых связей с китайской разведкой и сообщений о двух внебрачных романах.
Временным главой компании назначили Колетт Кресс, действующего вице-президента и финансового директора Nvidia с 2013 года. Она сохранит обе должности до назначения постоянного CEO. Совет директоров начал поиск нового руководителя среди внутренних и внешних кандидатов.
Сама Кресс отметила, что сила Nvidia всегда была в людях, и пообещала строить на фундаменте, который Хуанг создавал 33 года. Фокус компании останется на ускоренных вычислениях и ИИ.
63-летний Дженсен Хуанг основал Nvidia в 1993 году и превратил ее в одного из главных поставщиков чипов для ИИ. Ему принадлежит около 3,6% акций компании, что сделало его одним из богатейших людей в мире. Хуанг также поддерживает тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом и выступал за смягчение ограничений на экспорт американских чипов в Китай.
Одной из причин кризиса стали сообщения о связях Хуанга с Алисой Хуанг – бывшей руководительницей корпорации Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. По данным СМИ, она могла содействовать поставкам американских ИИ-чипов китайским компаниям в обход экспортных ограничений.
Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в США, поскольку Вашингтон ограничивает поставки передовых чипов в Китай. Власти опасаются, что эти технологии могут использовать китайские военные и разведывательные структуры.
Дополнительный удар по репутации Дженсена Хуанга нанесли сообщения о его внебрачной связи с вице-президентом Nvidia, которая непосредственно ему подчинялась. 8 ноября Хуанг публично признался в неверности жене и принес извинения семье и сотрудникам.
Скандал спровоцировал резкое падение акций Nvidia. По данным Reuters, к 12 ноября компания потеряла около $600 миллиардов рыночной стоимости с момента объявления о расследовании. После сообщения об отставке акции компании упали на 12%.