Nvidia уволила основателя и главу компании после измены жене с двумя любовницами

Он руководил ей 33 года.

Один из самых влиятельных руководителей технологической отрасли Дженсен Хуанг покидает пост руководителя Nvidia спустя 33 года во главе корпорации. Его отставка последовала за скандалом вокруг предполагаемых связей с китайской разведкой и сообщений о двух внебрачных романах.

Временным главой компании назначили Колетт Кресс, действующего вице-президента и финансового директора Nvidia с 2013 года. Она сохранит обе должности до назначения постоянного CEO. Совет директоров начал поиск нового руководителя среди внутренних и внешних кандидатов.

Сама Кресс отметила, что сила Nvidia всегда была в людях, и пообещала строить на фундаменте, который Хуанг создавал 33 года. Фокус компании останется на ускоренных вычислениях и ИИ.

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63-летний Дженсен Хуанг основал Nvidia в 1993 году и превратил ее в одного из главных поставщиков чипов для ИИ. Ему принадлежит около 3,6% акций компании, что сделало его одним из богатейших людей в мире. Хуанг также поддерживает тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом и выступал за смягчение ограничений на экспорт американских чипов в Китай.

Одной из причин кризиса стали сообщения о связях Хуанга с Алисой Хуанг – бывшей руководительницей корпорации Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. По данным СМИ, она могла содействовать поставкам американских ИИ-чипов китайским компаниям в обход экспортных ограничений.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в США, поскольку Вашингтон ограничивает поставки передовых чипов в Китай. Власти опасаются, что эти технологии могут использовать китайские военные и разведывательные структуры.

Дополнительный удар по репутации Дженсена Хуанга нанесли сообщения о его внебрачной связи с вице-президентом Nvidia, которая непосредственно ему подчинялась. 8 ноября Хуанг публично признался в неверности жене и принес извинения семье и сотрудникам.

Скандал спровоцировал резкое падение акций Nvidia. По данным Reuters, к 12 ноября компания потеряла около $600 миллиардов рыночной стоимости с момента объявления о расследовании. После сообщения об отставке акции компании упали на 12%.

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