Кушнер раскрыл, когда пройдет новый раунд мирных переговоров

Уиткофф выразил пожелание, чтобы к следующему раунду переговоров присоединились европейские страны.

Следующий раунд многосторонних мирных переговоров по войне в Украине состоится на следующей неделе. Об этом заявил зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Он заявил, что во время встречи стороны "детально" обсудили все темы.

"В целом, у нас состоялись весьма обстоятельные и детальные дискуссии по всем вопросам, которые, надеюсь, послужат основой для будущих многосторонних переговоров", – сказал Кушнер.

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Также, как пишет CNN, на встрече с Путиным в четверг Уиткофф выразил пожелание, чтобы к следующему раунду переговоров присоединились европейские страны.

"Европейцы хотят, чтобы эта война действительно подошла к концу и чтобы после нее наступил долгий мир", – добавил Кушнер.

Ожидается, что теперь американские представители направятся в Дублин (Ирландия), где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его об итогах встречи в Москве.

Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Кремле

Во время переговоров Путин заявил, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине. Также он заверил, что в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Кроме того, Путин выступил с заявлением о территориальном споре с Украиной. Он фактически отверг идею создания специальной зоны на Донбассе, поскольку это, по его словам, может стать причиной новой войны.

Тем временем Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европу на возможных мирных переговорах по Украине могут представлять пять государств: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

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