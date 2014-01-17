Убийца главы уманской ПР застрелился в его кабинете

Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в УМВД в Черкасской области, к месту преступления пришли родные убийцы. Люди из здания были эвакуированы, помещение оцеплено силами милиции. Работники «Уманьгаза» рассказали, что убийцей был мужчина предпенсионного возраста, работник этого предприятия. На работе он отличался старательностью и доброжелательностью, не конфликтовал с сотрудниками, был руководителем одного из отделов. Но после какого-то конфликта с Мельником его понизили до обычного слесаря.

Как сообщал УНИАН, утром 17 января в Умани (Черкасская область) в своем рабочем кабинете был застрелен председатель правления газопоставляющего предприятия «Уманьгаз» Владимир Мельник.

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По данным милиции, неизвестный с оружием зашел на территорию предприятия и начал стрелять. Также неизвестный ранил главного бухгалтера, которая в настоящее время госпитализирована с огнестрельным ранением руки.

Далее убийца забаррикадировался в кабинете председателя правления. Работники "Уманьгаза" говорят, что выстрелы были совершены из охотничьего ружья.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Справка УНИАН. Владимир Мельник был депутатом Черкасского областного совета от фракции Партии регионов, заместителем главы постоянной комиссии облсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, председателем городской организации Партии регионов, председателем правления ПАО «Уманьгаз».

Мельник родился 18 июня 1962 года в поселке Дибровка Миргородского района Полтавской области. С 1989-го по 2003 год был первым заместителем председателя правления ОАО «Уманьгаз». Председателем правления ПАО «Уманьгаз» Мельник стал в 2004 году. В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Черкасского облсовета. Является заслуженным работником промышленности Украины. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени в 2012 году.