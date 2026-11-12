В Украине в пятницу будут отключать свет: графики на 13 ноября

Электроэнергия будет отсутствовать от 6 до 12 часов в сутки.

В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений от 1,5 до 3 очередей (от 6 до 12 часов в сутки).

"Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – говорится в сообщении.

Видео дня

"Укрэнерго" рекомендует проверять актуальные графики отключений на официальных страницах конкретного облэнерго.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего 12 ноября частичные отключения электроэнергии были зафиксированы в девяти областях. В большинстве регионов Украины введены графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

Некоторые крупные украинские города могут оказаться в режиме блэкаута до двух недель – вероятность этого довольно высока, считает руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип. Наихудшая же ситуация с энергоснабжением складывается, в частности, в Киеве, Одессе и Днепре.

Вас также могут заинтересовать новости: