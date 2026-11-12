Новые правила бронирования: правительство обновило условия критичности для бизнеса

Статус предприятий, имеющих критически важное значение, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года.

Правительство предусмотрело переходный период для бизнеса, чтобы компании могли адаптироваться к обновленным правилам бронирования работников. Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Статус критически важного предприятия, срок действия которого истекает в ноябре–декабре 2026 года, хотят автоматически продлить до 1 февраля 2027 года.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы критически важных предприятий во время изменений в системе резервирования, уже подготовлен проект акта о переходном периоде. Он предусматривает, что статус критически важных предприятий, срок действия которого истекает в ноябре–декабре 2026 года, будет автоматически продлен до 1 февраля 2027 года", – отметили в Минэкономики.

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Это позволит компаниям продолжать работу без перерывов, пока профильные министерства приводят документацию в соответствие с новыми требованиями.

С 27 октября 2026 года правила получения и подтверждения статуса критически важного предприятия стали более строгими. Теперь компаниям недостаточно соответствовать финансовым или отраслевым критериям. Чтобы получить или продлить статус критически важного предприятия, оно должно доказать, что прекращение его деятельности негативно повлияет на обороноспособность страны, жизнеобеспечение населения, работу критической инфраструктуры или макрофинансовую стабильность государства.

Бизнес должен относиться к одной из 13 определённых критически важных сфер:

энергетика и безопасность – оборонно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс и спасательные службы;

производство и продовольствие – строительство, аграрный сектор, добывающая и перерабатывающая промышленность;

услуги и инфраструктура – IТ, связь, банковская сфера, медицина, розничная торговля, транспорт и логистика.

Перечень не является окончательным и может быть расширен. Если критерии для предприятия остались неизменными, оно, как и раньше, должно подавать документы на подтверждение статуса за 2–3 месяца до истечения срока его действия.

Как отметили в Минэкономики, около 90% профильных ведомств уже обновили отраслевые критерии. Координационный центр согласовал эти изменения, теперь документы должны пройти официальную регистрацию в Министерстве юстиции, на что отведено пять рабочих дней.

После того как обновленные документы вступят в силу, государство начнет масштабную проверку предприятий, имеющих статус критически важных. Компании, получившие этот статус по прежним критериям, утратившим актуальность, могут быть лишены его. В то же время бизнес сможет повторно подать заявку на его получение, но уже с учётом новых, более строгих требований.

Бронирование работников в Украине – последние новости

Недавно Кабмин обновил правила резервирования военнообязанных работников. В частности, для части предприятий оборонной и энергетической отраслей ввели ограничения: зарезервировать можно не более 95% военнообязанных сотрудников.

Предусмотрено создание Координационного центра по вопросам резервирования. Он будет согласовывать критерии определения критически важных предприятий, рассматривать обращения государственных органов и давать рекомендации по резервированию более 50% военнообязанных работников.

Ранее УНИАН рассказывал, кто из украинцев имеет право на законную отсрочку от мобилизации, какие условия для её получения необходимо выполнить и какие документы для этого подготовить.

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