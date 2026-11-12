Какими будут путешествия в 2027 году: эксперты назвали семь новых туристических трендов

В следующем годы при планировании путешествий люди будут балансировать между фантазией и реальностью.

Каждый год в мире возникают новые туристические тренды, которые определяют, как люди будут путешествовать в ближайшее время. Например, в 2027 году Expedia Group делает ставку на возвращение в детство, мини-отпуска и готическую атмосферу.

Свой прогноз туристических трендов на следующий год представила и команда BBC Travel, предварительно опросив профильных экспертов.

"Что общего у путешествий, вдохновленных миром фэнтези, поездок в духе ностальгии и нового формата мужских путешествий? Все они показывают, как меняющееся отношение ко всему – от технологий до личных взаимоотношений – влияет на то, куда мы отправляемся и чего ждем от своего отдыха. От стремления к более глубокой эмоциональной связи до выбора необычных, словно "неземных" направлений – представляем семь туристических трендов, за которыми стоит следить в 2027 году", – отмечают авторы материала.

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Семь трендов в путешествиях, которые определят 2027 год

1. Фантазия вместо реальности

Эксперты прогнозируют, что в следующем году путешественники будут все чаще искать места, напоминающие другие миры – будь то площадки для захватывающего наблюдения за звездами, древние руины или ландшафты, окутанные мифами и легендами. Согласно прогнозам Booking.com на 2027 год, 65% опрошенных путешественников проявляют интерес к поездкам, связанным с паранормальными явлениями – от посещения мест с "призрачным" прошлым до встреч с чем-то сверхъестественным. В отчёте Pinterest Predicts за 2026 год также зафиксирован всплеск поисковых запросов, касающихся мистических пейзажей: интерес к "эстетике Шотландского нагорья" вырос на 465%, а к "неземным, сказочным местам" – на 45%.

PR-агентство в сфере туризма Lemongrass отмечает, что растущая популярность жанра "романтази" (сочетание романтики и фэнтези) подогревает интерес к таким путешествиям в иные миры. Однако дело не только в красивых видах – речь идет о возможности сбежать от повседневности и шагнуть в совершенно иную реальность.

2. Новый формат мужских путешествий

Согласно свежим исследованиям, мужчины все больше отходят от привычных форматов групповых путешествий, таких как шумные мальчишники или игра в гольф.

В отчете Lemongrass о трендах 2027 года говорится, что в мужских поездках все больше внимания уделяется эмоциональному благополучию. Появляются форматы отдыха, способствующие укреплению связей, саморефлексии и более откровенным разговорам о том, что значит быть мужчиной сегодня. Согласно данным Bupa UK, 50% мужчин сталкивались с проблемами психического здоровья – на фоне меняющегося общественного дискурса вокруг таких тем, как одиночество, выгорание, баланс между работой и личной жизнью, а также финансовая нестабильность. Групповые поездки могут стать подходящей средой для подобных обсуждений.

"Я понял, что мужчины зачастую говорят наиболее искренне, когда разговор не является главной целью. Они беседуют, гуляя, разбивая лагерь, разделяя трапезу или вместе преодолевая какие-то трудности", – отметил утешественник Левисон Вуд.

3. Путешествие в детство

В 2027 году туристы стремятся вновь обрести беззаботную радость детства, меняя груз взрослых обязанностей на простые детские удовольствия.

По данным Expedia, 57% опрошенных путешественников планируют в 2027 году отправиться в поездку, позволяющую "снова стать ребенком" (так называемый формат "un-adulting").

Туристические компании уже реагируют на этот запрос, предлагая форматы, которые пробуждают ностальгию и жажду приключений.

"Люди все меньше стесняются своих истинных увлечений. Я бы не назвала это бегством от ответственности – скорее, это поиск возможности полностью отключиться от реальности. Если поговорить с теми, кто отправляется в парки развлечений без детей, они признаются: в таких местах они чувствуют себя в большей безопасности и смотрят на мир с оптимизмом – словно в нем снова появился порядок", – поясняет культурный футурист, генеральный директор Concept Bureau Жасмин Бина.

4. Люди важнее технологий

По мере того как искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневности, путешественники все чаще ищут то, что технологии дать не могут – живое человеческое общение. Хотя 40% американцев уже используют ИИ, например, для планирования поездок, исследования в индустрии показывают, что совместный опыт и глубокое, значимое общение становятся все более ценными.

Согласно отчету Hilton о тенденциях 2027 года, 60% опрошенных путешественников предпочитают оздоровительные процедуры, связанные с водой, если могут разделить их с другими людьми. В свою очередь, Skyscanner отмечает рост числа бронирований для больших групп. За человеческое общение люди готовы платить: по данным недавнего опроса Priceline, 66% американцев готовы доплатить за особое, персональное внимание к себе.

"Все вокруг стало каким-то искусственным. Дипфейк-ИИ, боссы, рассылающие своим командам бессмысленные сообщения в ChatGPT, вводящая в заблуждение упаковка – нас окружает нечто странное и нереальное. Связь редка и очень востребована", – поясняет Бина.

5. Рост популярности хобби-отдыха

Экспеты отмечают, что все больше туристов видят в путешествиях возможность открыть для себя новые интересы и активизировать мозг.

По данным Hilton, путешественники поколения Z почти вдвое чаще, чем бэби-бумеры, хотят вернуться домой с новым увлечением, которым они смогут продолжать заниматься, а платформа аренды жилья для отдыха Vrbo наблюдает растущий спрос на "хобби-хабы" – объекты недвижимости, подходящие для всего, от ретритов по рукоделию и фотовыходных до поездок за антиквариатом.

6. Мини-отпуска

В 2027 году путешественники все чаще выбирают однодневный отдых, будь то посещение концерта или спортивного мероприятия, празднование важного события или просто возможность быстро сбежать.

По данным Hotels.com, 79% опрошенных путешественников планируют забронировать проживание на одну ночь в следующем году, а среди поколения Z и миллениалов эта цифра возрастает до 83%. Эти небольшие поездки предлагают быструю перезагрузку между отпусками, причем 71% респондентов заявили, что они помогают им продержаться до следующего большого путешествия.

Как поясняют эксперты, на фоне роста стоимости жизни и экономической неопределенности легко понять привлекательность более короткого и потенциально более доступного побега.

"Короткие поездки являются частью более широкой тенденции к минимизации, такой как культура небольших угощений, крошечные дома и микросвадьбы. Это экономически обосновано, но также хорошо подходит для все более занятой жизни людей. Меньше не означает меньше – на самом деле это означает обратное. Когда что-то урезается, нам нужно, чтобы оно было намного более интенсивным, чтобы удовлетворить наши желания", – отмечает Бина.

7. Уникальный опыт

В 2027 году высшим символом статуса может стать опыт, который никто другой не сможет повторить. От разовых культурных мероприятий до редких встреч с людьми и местами – путешественники ищут уникальные впечатления. FINN Partners называет это "неповторимым путешествием", ценность которого заключается в их редкости и подлинности, а не в их цене. Бина говорит, что все дело в том, как меняется представление о статусе.

"Профессор Колумбийского университета Сильвия Беллецца говорит, что мы добиваемся статуса в культуре, отдаляясь от нормы, и долгое время деньги были этой дистанцией. Если у вас было достаточно денег, чтобы поехать в почитаемые горячие точки, ваше богатство равнялось расстоянию. Но теперь, когда каждый может фальсифицировать богатство в социальных сетях, деньги больше не обеспечивают дистанцию. Таким образом, новый статус возникает из неповторимого опыта, способа создания дистанции посредством доступа и знаний, которых нет ни у кого другого", – говорит Бина.

Куда поехать в 2027 году, а куда не стоит

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее команда туристического издательства Fodor's опубликовала свой ежегодный No List 2027, куда вошли восемь популярных туристических мест, от посещения которых лучше отказаться в следующем году: от Албании до Японии.

Одновременно в Fodor's назвали 27 мест, которые стоит посетить в следующем году по всему миру.

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