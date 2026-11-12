Мед и ряд других продуктов больше не будут поставляться в ЕС: Украина исчерпала квоты

Украина активно использует возможности беспошлинной торговли с ЕС в соответствии с обновленными правилами.

По состоянию на 1 ноября Украина полностью использовала квоты на экспорт в Европейский Союз яблочного сока, неденатурированного этилового спирта, натурального меда и сахарной кукурузы. Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

Наиболее быстро за последний месяц росло использование квоты на натуральный мед: если в начале октября она была освоена на 87,1%, то по состоянию на 1 ноября – уже на 100%. Почти исчерпана и годовая квота на сахар: её использование выросло с 90,3% до 96,1%.

Высокие показатели использования квот зафиксированы для консервированных или приготовленных томатов – 86,8%. Это на 8,3 процентных пункта больше, чем в начале октября. Квота на крахмал и инулин освоена на 72,3% (+7 процентных пунктов за месяц).

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Наибольший рост среди лицензионных квот за последний месяц зафиксирован по замороженному мясу птицы. В течение октября дополнительно распределили около 4,47 тыс. тонн продукции, доведя общий объем до 9,45 тыс. тонн. Это соответствует 35,4% годовой квоты против 18,7% в начале октября.

Квоты на свежее мясо птицы, яйца и яйцепродукты практически полностью распределены по импортным лицензиям. Полностью освоен также годовой объем пшеницы.

Активно распределяются и квоты на молочную продукцию. В частности, доля распределенного объема молока и сгущенного молока выросла с 32,4% до 40,2% годовой квоты. Для обезжиренного молока и сухих сливок этот показатель увеличился с 70,2% до 72,5%.

Распределение квот на сливочное масло и другие молочные жиры практически не изменилось: использовано около 16% от годового объема. В ноябре дополнительно распределили 5 тыс. тонн ячменя, доведя уровень использования соответствующей квоты до 28,4% годового объема. Квота на муку из зерновых культур также выросла – ее распределение достигло 38,1%.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября наибольший спрос на тарифные квоты приходится на отдельные продукты переработки, мед, сахар, мясо птицы и яйца.

В то же время по некоторым другим товарным категориям, в частности по молочной продукции, муке и ячменю, использована лишь часть годовых объемов. Это означает, что возможности для экспорта этой продукции еще остаются.

Экспорт агропродукции – последние новости

В сентябре украинский аграрный экспорт вырос в 1,5 раза по сравнению с августом. В то же время министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупредил, что из-за существующих проблем Украина может потерять до 10 млрд долларов экспортной выручки.

По его словам, на экспортные показатели негативно сказываются длительные ограничения на использование морских портов. Альтернативные логистические маршруты пока способны обеспечить лишь около половины необходимых объемов поставок за рубеж. Для отдельных видов продукции высокие логистические расходы фактически делают экспорт экономически невыгодным.

По информации источника УНИАН в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Россия готовит новую серию атак на предприятия украинской пищевой промышленности. Первоочередными целями российских войск могут стать предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

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