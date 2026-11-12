Зеленский встретился с Кушнером и Уиткоффом в Ирландии после их визита в Москву

Встреча проходит на территории военной авиабазы.

Вечером 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ирландии с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает телеканал FREEДОМ. Незадолго до этого зять Трампа Кушнер и его специальный посланник Виткофф посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором Путиным. Помимо Зеленского, от Киева на переговорах присутствует и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Известно, что встреча с представителями США будет проходить на территории военной авиабазы Кейсмент.

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Ранее сообщалось, что к обсуждениям присоединятся и представители Европы.

Обновлено 23:54: По данным СМИ, встреча завершилась.

Визит посланников Трампа в Москву

Зять американского президента Джаред Кушнер и его специальный посланник Стив Уиткофф отправились в Москву сразу после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби, где встречались представители США, Украины и страны-агрессора России.

В столице РФ американские переговорщики встретились с диктатором Владимиром Путиным, который успел рассказать анекдот о Януковиче и в очередной раз выдвинул абсурдные требования в отношении украинских земель.

Кроме того, он заявил, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине. Более того, кремлевский диктатор пригрозил считать такие войска "законными целями". По его словам, в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

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