Нынешняя смотрительница башни живет там с 1996 года: за это время она даже вырастила в этом здании троих детей.

В городе Бад-Вимпфен в Германии, где поддержка Украины стала главной причиной раскола, ищут нового смотрителя Голубой башни - исторического сооружения, возведенного около 1170 года. Об этом сообщает BILD.

Кандидату на необычное место работы предлагают бесплатное жилье площадью 53 квадратных метра, расположенное непосредственно внутри башни. При этом отмечается, что коммунальные услуги придется оплачивать самостоятельно.

По данным СМИ, указанная башня высотой 58 метров является символом города и частью бывшей императорской резиденции династии Штауфенов. Согласно условиям, новый смотритель должен постоянно проживать в здании, встречать посетителей, продавать входные билеты и следить за состоянием исторического здания. Часть средств от продажи билетов он сможет оставлять себе.

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Квартира состоит из одной комнаты, кухни и санузла. Однако, чтобы добраться до квартиры, нужно преодолеть 134 ступеньки, так как лифта в здании нет. Поэтому ожидается, что смотритель будет обладать хорошей физической формой, будет ответственным, доброжелательным и интересующимся историей города.

"Нынешняя смотрительница башни, 75-летняя Бланка Кнодель, живет там с 1996 года. За это время она даже вырастила в историческом здании троих детей. Последний рабочий день Кнодель запланирован на 10 января 2027 года. Нового смотрителя надеются найти до 1 марта", - сообщают СМИ.

Новости туризма

Напомним, в Чили, недалеко от города Маульин в регионе Лос-Лагос, экологов ищет волонтеров, которым предлагают бесплатное проживание в обмен на помощь. Участникам предлагают проживание в деревянных домиках среди местного леса, ежедневные обеды, доступ к кухне и интернету, бесплатные экскурсии и трансфер из аэропорта. Взамен они должны помогать в работе на территории экопарка. В частности, в сезон там нужно собирать малину, в остальное время - пропалывать участки, сеять растения, обустраивать тропинки, работать в саду и т. д.

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