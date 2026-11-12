Китай пробурил морское дно почти на 6 км и нашёл залежи, которые считались недосягаемыми

Новые технологии сейсморазведки помогли добыть топливо.

Китайские нефтяники добрались до месторождений, к которым еще недавно было практически невозможно подойти. Скважину пробурили прямо в море, сквозь толщу вулканической породы, и она оказалась очень продуктивной. Об этом пишет Reuters.

Как сообщила в четверг государственная Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC), скважину пробурили на глубину более 5 тысяч метров в Бохайском заливе – небольшом внутреннем море у северо-восточного побережья Китая, где уже сосредоточены одни из крупнейших нефтяных месторождений страны.

Отмечается, что скважина расположена в центральной части залива вблизи впадины Бочжун – крупнейшей и наиболее богатой углеводородами впадины в регионе. Бурильщики наткнулись на газоносный слой толщиной более 120 метров, а конечная глубина скважины достигла 5770 метров. Во время испытаний она давала около 800 тысяч кубометров природного газа в сутки и небольшой объем нефти. В CNOOC отмечают, что это открывает перспективы для поиска газа в сверхглубоких вулканических породах под морским дном.

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Таким образом Пекин стремится укрепить энергетическую независимость, чтобы меньше зависеть от других стран. Китай добывает около 4,3 миллиона баррелей нефти в сутки и входит в число мировых лидеров по этому показателю, однако собственных ресурсов не хватает, поэтому страна остается крупнейшим импортером нефти в мире.

По словам главного научного сотрудника и главного геолога CNOOC Сюй Чангуя, в последние годы компания уделяет особое внимание изучению формирования месторождений на большой глубине и разрабатывает для этого собственные технологии.

"Это очень позитивный прорыв для ускорения разведки на сверхбольших глубинах в Бохайском заливе и для создания в регионе крупной газоносной провинции объемом в триллион кубометров", – заявил Сюй Чангуй.

В CNOOC поясняют, что геология на таких глубинах крайне сложна, поэтому спрогнозировать расположение месторождений непросто. Чтобы решить эту проблему, компания самостоятельно разработала технологии глубоководной трехмерной сейсмической разведки и методы поиска месторождений в так называемых "скрытых холмах" – древних формациях, скрытых глубоко под толщей пород.

Добыча газа – другие новости

Напомним, в Средиземном море Египет обнаружил новое газовое месторождение. Разведочная скважина "Насим-1X" наткнулась на газоносный слой толщиной около 15 метров. По предварительным оценкам, там может находиться примерно 5,6 млрд кубометров газа. Чтобы начать добычу как можно скорее, скважину планируют соединить 22-километровой трубой с уже действующим газопроводом.

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