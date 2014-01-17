Суд закрыл дело Власенко об избиении Окунской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении суда.

“Суд пришел к заключению, Власенко Сергея Владимировича от уголовной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 125 и ч. 1 ст. 125 в связи с истечением срока давности освободить. Уголовное производство закрыть”, - отмечается в постановлении суда.

Напомним, вчера Власенко попросил суд закрыть дело об избиении Окунской.