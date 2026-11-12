Макрон признал, что США прекратили поддерживать Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка Украины со стороны Европы имеет решающее значение, поскольку поддержки со стороны США больше нет. Об этом он сказал журналистам 12 ноября в Дублине (Ирландия), пишет Irish Examiner.
Макрон выразил убеждение, что именно Европа должна определять будущее своей безопасности.
"Сегодня важно то, что мы делаем для Украины, и то, чтобы мы продолжали решительно ее поддерживать", – отметил он.
По словам президента Франции, европейские страны должны сформировать собственные принципы и архитектуру безопасности.
Макрон подчеркнул, что без европейцев поддержки Украины не будет, и упомянул о "Коалиции желающих" (Coalition of the Willing), отметив, что лидеры, собравшиеся в Ирландии, обеспечивают "вероятно, 80–90%" её вклада и в целом всю поддержку, оказываемую Украине.
"Поддержки со стороны США больше нет. Конечно, определенные посреднические усилия предпринимаются – и это хорошо, – но в конечном итоге именно мы, европейцы, будем определять будущее нашей безопасности и принимать соответствующие решения. В этом у меня нет никаких сомнений", – сказал французский лидер.
Договоренности США и Европы в Абу-Даби
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, представители Европы и США в Абу-Даби договорились пересмотреть совместные подходы к безопасности на континенте, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО и риск будущих конфликтов.
В совместных заявлениях, обнародованных представителями США и Европейского совета, отмечается, что Украина, ее европейские партнеры и американская сторона считают необходимым урегулировать вопросы послевоенной безопасности в регионе.
Речь идет о создании практической системы гарантий, которая обеспечит долгосрочную стабильность Украины и будет способствовать достижению мирного соглашения.
В частности, перед началом трехсторонних переговоров состоялась предварительная встреча с участием европейских представителей, Украины и делегации США. По словам двух чиновников, осведомленных о ходе обсуждений, переговоры были содержательными, а их атмосфера – позитивной.