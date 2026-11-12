Путин и Трамп продолжат обсуждения по Украине на двусторонней встрече, - Ушаков

Ближайший саммит состоится 18-19 ноября.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждение украинского урегулирования на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, разговор Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был "содержательным, конструктивным и полезным".

"Американские переговорщики активно поддержали предложение Путина по гуманитарной миссии в Константиновке. Россия готова немедленно приступить к разминированию для проведения гуманитарной акции в Константиновке", - сказал он.

Видео дня

Он утверждает, что РФ "готова немедленно приступить в тандеме с США" к обсуждению предложений по европейской безопасности и у нее есть свежие "соображения по этому поводу".

Ушаков назвал предложения о вводе европейского контингента на Украину "рецептом к нескончаемой войне".

По его словам, параметры самого масштабного обмена пленных сейчас согласовываются.

"Путин и Трамп продолжат обсуждение украинского урегулирования на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС. Идет активное обсуждение содержания трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США", - добавил он.

Кремль надеется, что Кушнер и Уиткофф доведут сигналы со встречи с Путиным до президента Владимира Зеленского.

Переговоры с Путиным

Во время встречи американских посланников с Путиным 12 ноября стороны договорились о новом раунде трехсторонних переговоров.

"Я думаю, что был достигнут прогресс. Полагаю, это произошло сегодня утром. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу. Именно этого хочет президент Трамп", - сказал Уиткофф.

Он также подтвердил, что к следующему раунду переговоров по войне в Украине присоединятся представители Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: