Мощные землетрясения в Антарктиде: ученые нашли под океаном то, что считали давно 'мертвым'

Это открытие заставляет ученых пересмотреть одну из главных идей в геологии.

Международная команда ученых обнаружила, что два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,6, зафиксированные в 2025 году, произошли в зоне древней тектонической структуры, которую считали неактивной.

Оба землетрясения случились в районе пролива Дрейка - между Южной Америкой и Антарктидой. Их эпицентры находились всего в 15 километрах друг от друга, а разделило их всего 49 дней, пишет National Geographic.

Это открытие, опубликованное 30 октября 2026 года в научном журнале Communications Earth & Environment, заставляет пересмотреть одну из устоявшихся идей в геологии. Оказывается, то, что тектоническая плита перестала двигаться самостоятельно, вовсе не означает, что ее древние разломы потеряли способность вызывать землетрясения.

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Исследование, которое возглавил Эмануэле Лодоло из Итальянского национального института океанографии и экспериментальной геофизики, предполагает: некоторые геологические "шрамы" могут сохранять свою хрупкость на протяжении чрезвычайно длительных периодов.

Исчезнувшая плита, которая до сих пор может разрываться

Поверхность Земли разделена на тектонические плиты, которые медленно перемещаются по мантии. Их границы являются основными зонами сейсмической активности планеты - именно там в скалах накапливается напряжение, которое время от времени высвобождается в виде землетрясений. Впрочем, тектоническая история Земли куда сложнее, чем современная карта ее плит.

На протяжении миллионов лет некоторые плиты полностью исчезали как самостоятельные структуры - обычно потому, что они погружались под другие плиты в процессе, который называют субдукцией.

Другие же влились в более крупные тектонические системы. Одна из таких - древняя плита Феникс, остатки которой находятся в районе Антарктического полуострова.

Исследователи изучили два крупных землетрясения в этом регионе и обнаружили: их эпицентры совпадают с местоположением древнего трансформного разлома.

Такие разломы образуются, когда два участка океанической коры движутся в разных направлениях - словно скользят друг вдоль друга. Когда это смещение прекращается, на их месте остаются структуры, которые называют океаническими разломными зонами.

Традиционно такие зоны считали тектонически неактивными. Но новые результаты показывают: в них могут сохраняться механические слабости, которые при определенных условиях снова проявляют себя.

Шрамы Земли не всегда заживают

Чтобы восстановить картину событий, ученые объединили сейсмические данные с геофизической информацией о подводном дне - в том числе использовали профили сейсмического отражения. Этот метод позволяет изучать подземные структуры с помощью волн, которые проникают в недра и возвращаются обратно, отражаясь от разных геологических слоев.

Результаты показали, что землетрясения произошли в зоне древнего разлома, где до сих пор концентрируются деформации. Но почему же может снова "ожить" структура, деятельность которой давно прекратилась?

Ученые объясняют это сочетанием двух факторов. Во-первых, геометрия унаследованного древнего разлома способствует концентрации напряжений в определенных местах. Во-вторых, современные взаимодействия между плитами Скоша и Антарктической передают усилия даже на удаленные районы. Таким образом, трещина, которая сформировалась миллионы лет назад в совершенно других условиях, снова может сыграть важную роль.

Исследование также выявило свидетельства того, что через эти ослабленные структуры в породу могут проникать вулканические материалы. Кроме того, ученые считают, что древняя трещина теперь функционирует как огромная зона сдвига внутри той части плиты Феникс, которая продолжает медленно опускаться под Южные Шетландские острова.

То есть земная кора не начинается "с чистого листа" каждый раз, когда ее тектоническое устройство меняется. Она всегда наследует свои трещины и слабые места.

Новая проблема для карт сейсмического риска

Последствия этого открытия выходят далеко за пределы антарктических вод. Модели сейсмической опасности обычно уделяют особое внимание активным границам между плитами - именно там чаще всего происходят мощные землетрясения. Однако бывают и так называемые внутриплитные землетрясения - то есть те, которые происходят внутри самой тектонической плиты.

Это исследование показывает: некоторые древние океанические зоны разломов могут вызывать очень мощные землетрясения, даже не являясь активными границами между плитами. Это, конечно, не означает, что все старые трещины обязательно опасны - или что ученые теперь могут предвидеть, когда случится следующее землетрясение.

Их реактивация зависит от нынешних напряжений, ориентации структур и их механических свойств. Но изменилось наше понимание того, где именно может накапливаться и высвобождаться сейсмическая энергия.

Континенты и океаны хранят в себе физическую память о своем геологическом прошлом. И некоторые его страницы, какими бы окончательными они ни казались, все еще могут порваться.

Ранее УНИАН сообщал, что озоновая дыра над Антарктикой стала самой большой за последние 10 лет.

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