Эксперты назвали лучшие недорогие камерофоны: первое место занял старый Samsung

Авторы учитывали не только характеристики камер, но и реальное качество снимков и видео, удобство использования, автономность и цену устройств.

Авторитетное издание Amateur Photographer составило рейтинг недорогих смартфонов для фотографии на ноябрь 2026 года. Авторы выделили несколько моделей в разных ценовых категориях, причем одним из главных фаворитов стал Galaxy S24 FE, несмотря на то, что он вышел в 2024 году.

В рейтинг попали только модели, которые прошли независимое тестирование редакции. Авторы учитывали не только характеристики камер, но и реальное качество снимков и видео, удобство использования, автономность и цену.

Galaxy S24 FE назвали лучшим камерофоном стоимостью до $500. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и телефотокамеру на 8 Мп с 3Х оптическим зумом. Журналисты отметили насыщенную точную экспозицию и качество фотографий при недостаточном освещении. Снимки с телефотокамеры дополнительно обрабатываются программно и увеличиваются до разрешения 12 Мп.

Видео дня

По сравнению с обычным Galaxy S24 модель FE уступает по разрешению телефотокамеры, а ее селфи-камера не поддерживает автофокус. При этом смартфон умеет записывать видео в 8K, снимать в RAW и предлагает ручные настройки фото- и видеосъемки. Среди других особенностей – беспроводная зарядка, защита от воды и пыли, а также семилетняя программная поддержка.

Отдельно специалисты отметили Galaxy A57, назвав его лучшим бюджетным смартфоном Samsung. Его основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп получили хорошие оценки. При этом макрокамера на 5 Мп разочаровала. Кроме того, в отличие от Galaxy S24 FE, модель A57 не оснащена ни телефотокамерой, ни беспроводной зарядкой.

Лучшим доступным камерофоном Google признали Pixel 10a. Смартфон обеспечивает качественные снимки с естественными цветами и хорошей детализацией. Отдельно специалисты выделили ночную съемку, длинную выдержку и специальный режим астрофотографии.

В категории смартфонов дешевле 300 долларов победителем стал Honor 400. Он оснащен основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией, однако отдельной телефотокамеры у него нет.

Также издание Amateur Photographer выделило несколько камерофонов по отдельным характеристикам:

Samsung Galaxy S24 – лучший вариант для видеосъемки;

Xiaomi 17T Pro – оптимальное сочетание цены и возможностей камеры с оптикой Leica;

Poco F9 Ultra – лучший выбор для тех, кому важна автономность. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 8050 мАч;

iPhone 17 – самый выгодный смартфон Apple для мобильной фотографии. Главным компромиссом является отсутствие отдельной телефотокамеры, которая доступна в более дорогих версиях Pro.

Новый флагман Motorola занял второе место в глобальном рейтинге камер по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Лучше него снимает только Huawei Pura 80 Ultra.

УНИАН уже писал, что Android-бренды готовят смартфоны с фронтальной камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.

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