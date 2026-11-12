'Нам уже нечего бояться': китаец рассказал Kyiv Independent, почему вступил в ряды ВСУ

Луо рассказал, что разочаровался в коммунистическом руководстве Китая.

Луо Хайчжоу с позывным "Брунко" вербует других китайских добровольцев в ряды вооруженных сил Украины, несмотря на предупреждения, которые сотрудники китайских органов государственной безопасности направляют его семье на родине. Он понимает, что вернуться в родной Шэньчжэнь сейчас невозможно, пишет Kyiv Independent.

Луо встретился с журналистами за день до того, как должен был поступить на службу в ряды украинских морских пехотинцев в Одессе.

Благодаря популяризации украинского дела в китайских социальных сетях, что является деликатной задачей, учитывая строгий режим интернет-цензуры Коммунистической партии Китая, Луо, по его словам, знает большинство из примерно 50 китайских добровольцев, воюющих на всей линии фронта в Украине.

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В статье поясняется, что это небольшая группа, члены которой часто руководствуются совершенно разными личными мотивами, но, как он подчеркнул, каждый из них находится здесь, несмотря на молчаливую поддержку Москвы со стороны китайского правительства.

"Нам уже нечего бояться", – рассказал Луо.

Издание отметило, что Пекин заявляет о нейтралитете в связи с полномасштабной войной России, одновременно углубляя торговые отношения с Москвой и поддерживая российское производство дронов и ракет с помощью комплектующих китайского производства.

Примечательно, что граждане Китая также воюют на стороне России, а военные офицеры, по сообщениям, посещают районы вблизи российской линии фронта, чтобы извлечь тактические уроки из этой войны.

"Для нескольких десятков китайцев, присоединившихся к вооруженным силам Украины, этот выбор, возможно, лишил их возможности когда-либо вернуться домой", – констатирует издание.

Луо рассказал, что разочаровался в коммунистическом руководстве Китая. По его словам, Коммунистическая партия Китая (КПК) до сих пор сохраняет советский менталитет, а это означает, что партийные чиновники и их соратники пользуются плодами стремительного экономического роста Китая, в то время как рядовой гражданин по-прежнему подвергается эксплуатации и лишен прав.

Несмотря на масштабную антикоррупционную кампанию президента Китая Си Цзиньпина, по словам Луо, коррупция в Китае остается распространенным явлением.

В статье рассказывается, что сначала Луо привлекла в Украину надежда на новую жизнь. По профессии он был торговцем металлоломом и считал, что его услуги будут очень востребованы в послевоенной Украине.

Однако после прибытия в декабре 2023 года он быстро понял, что большую часть своего времени посвящает гуманитарной деятельности: поставляет беженцам продукты питания и электронику, а также эвакуирует мирных жителей с территорий, находящихся на линии фронта.

Хотя он мог периодически продлевать срок своего пребывания, визовая ситуация для граждан Китая в Украине остается сложной. Поэтому Луо пришел к выводу, что лучший способ остаться – это получить вид на жительство путем поступления на службу в вооруженные силы.

Луо прошел подготовку в качестве оператора дронов в 214-м отдельном штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины. Вместе с ним были еще четверо китайских добровольцев, которых он сам помог набрать.

В августе Луо попал в больницу из-за камня в почке. Во время выздоровления на побережье Чёрного моря он впервые встретил украинских морских пехотинцев. Впечатлённый их профессионализмом и привлечённый близостью к растущей китайской общине в Одессе, он попросил о переводе.

Свое следующее назначение, как с гордостью отметил Луо, он получит в подразделении противовоздушной обороны, борющемся с дронами, и будет защищать свою новую родину.

Издание сообщило, что он достаточно оптимистично смотрит в будущее. По мнению Луо, для Китая Россия является "пешкой, которую используют, а потом выбрасывают", что ослабляет Европу ценой собственных потерь.

Он не исключает, что в скором времени может быть заключено соглашение между президентом США Дональдом Трампом и Си, которое позволит президенту России Владимиру Путину завершить войну без "потери престижа".

Однако, как отмечается в статье, независимо от того, будет ли заключено соглашение, Луо намерен остаться. Его интересует возможность трудоустройства после войны в Государственной пограничной службе. Также мужчина планирует выучить украинский язык. По его словам, как только война закончится, он хочет перевезти сюда свою семью.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что источники утверждают: во время трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне вопрос войны в Украине рассматриваться не будет. По словам источников, Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине проходили непосредственно между США и Россией. Кроме того, из перечня возможных тем обсуждения исчезла и денуклеаризация Корейского полуострова, которую, по мнению Пекина, должны решать США и Северная Корея.

Также мы писали, что Трамп сообщил журналистам, что отправится в Китай на саммит АТЭС, который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне. Он отметил, что встреча с участием президента Путина и председателя Си Цзиньпина будет интересной. Глава Белого дома отметил, что политики будут пытаться положить конец войне в Иране. Также президент США заявил, что планирует обсудить с Путиным и Цзиньпином множество вопросов, в частности денуклеаризацию.

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