Саудовскую Аравию вместо Patriot будут прикрывать российские ЗРК: в чём причина

В Defense Express отмечают, что нестандартные решения приняты из-за нехватки ракет для Patriot.

Несмотря на обширный парк зенитно-ракетных комплексов Patriot, Саудовскую Аравию будут прикрывать египетские военные с помощью российских С-300ВМ или немецких IRIS-T. Об этом написал для Defense Express военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт издания Иван Киричевский.

Он отмечает, что эта страна обладает вторым по величине после США парком зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot, в котором насчитывается 108 пусковых установок данного типа. В то же время из-за дефицита ракет для Patriot Саудовской Аравии пришлось принимать нестандартные решения, чтобы обеспечить защиту страны.

"И одним из таких решений оказалось привлечение зенитчиков из Египта, которые оперируют зенитно-ракетными комплексами С-300ВМ "Антей-2500" с заявленной способностью сбивать баллистические цели, либо с немецкими ЗРК типа IRIS-T", – отмечает Киричевский.

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По данным издания Defense Arabic, министр иностранных дел Египта Абдель-Ати 9 ноября 2026 года признал, что военные этой страны уже несколько месяцев находятся на территории Саудовской Аравии и выполняют там исключительно оборонительные задачи, в частности – обеспечение противовоздушной обороны.

Также отмечается, что для обеспечения противовоздушной обороны Саудовской Аравии египетские военные, помимо IRIS-T и С-300ВМ, могут использовать также комплексы "Бук" и "Тор" советского и российского производства.

Defense Express пишет, что Египет может иметь в своём распоряжении 18 пусковых установок для С-300ВМ, шесть пусковых установок для IRIS-T, 40 пусковых установок для ЗРК "Бук" нескольких модификаций и ориентировочно 20 комплексов "Тор" нескольких модификаций.

При этом Саудовская Аравия, как "традиционный" союзник США, будет претендовать на получение ракет для ЗРК Patriot.

Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет получать в среднем 12 ракет Patriot в месяц в 2026 году для сбивания баллистических ракет.

Еще в марте 2026 года Bloomberg писал, что война между США и Ираном исчерпывает мировые запасы ракет для Patriot. Согласно анализу журналистов, с начала войны Иран запустил более 2100 ударных дронов и не менее 688 баллистических ракет. Из-за этого США и их союзники запустили более 1000 перехватчиков PAC-3, что привело к дефициту поставок по всему миру и усилило опасения относительно того, как быстро их удастся заменить.

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