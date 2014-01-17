Забзалюк передумал сдавать депутатский мандат

Роман Забзалюк отозвал свое заявление о сложении полномочий народного депутата.Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

“Есть заявление Забзалюка, где он передумал слагать свои полномочия народного депутата”, - сказал спикер.

Рыбак сообщил, что передаст это заявление в парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР, и члены комитета могут не рассматривать предыдущее заявление Забзалюка о сложении им депутатских полномочий.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2013 года председатель Верховной Рады Владимир Рыбак проинформировал, что в ВР поступило заявление Забзалюка о сложении депутатских полномочий.

Накануне ряд СМИ распространили заявление Забзалюка о том, что он слагает с себя депутатские полномочия в связи с несогласием с подходами к разрешению ситуации, сложившейся в стране.

16 января пресс-служба ВО “Батькивщина” сообщила, что Забзалюк исключен из состава фракции "Батькивщина".