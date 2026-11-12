Великобритания первой в мире ввела санкции против десяти крупнейших нефтяных компаний РФ

Лондон ввел пакет новых санкций против России, включая суда теневого флота, крупные угольные компании и флагманский арктический нефтегазовый проект "Роснефти".

Великобритания стала первой страной, введшей санкции против всех десяти основных российских производителей нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства в четверг, 12 ноября.

Также о санкциях объявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, прибывший в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

В частности, Лондон ввел пакет новых санкций против России, включая суда теневого флота, участвующие в транспортировке российской нефти и СПГ, крупные угольные компании и флагманский арктический нефтегазовый проект "Роснефти" – ООО "Восток Ойл". Также Великобритания ввела санкции против "Славнефти", что делает её первой страной в мире, введшей санкции против всех десяти крупнейших российских производителей нефти.

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"Мирные переговоры по Украине продвинулись, но сейчас не время для самоуспокоенности – мы должны продолжать усиливать давление на Россию, чтобы она согласилась на полное и немедленное прекращение огня. Именно поэтому Великобритания объявила о введении ряда жестких санкций, чтобы сократить доходы России от нефти и положить конец ненужной войне Кремля. Сейчас нам всем нужно воспользоваться импульсом переговоров и найти путь вперед для обеспечения нашей безопасности дома и безопасности нашего континента", – заявил Бернем.

Во время встречи в Дублине Бернем призвал лидеров около 50 стран продолжать оказывать давление на Путина, чтобы заставить его серьезно подойти к мирным переговорам.

Помощь Великобритании - последние новости

Как сообщал УНИАН, Великобритания на следующие три года выделит Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов).

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эта новая финансовая поддержка станет дополнением к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине.

Он подчеркнул, что каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли о том, что эту свою войну они должны завершить.

Кроме того, в октябре глава государства обсудил с британским премьером санкционную политику и сообщил, что Великобритания и впредь будет придерживаться принципиальной позиции в этом вопросе.

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