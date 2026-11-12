Путин развлекал спецпосланников Трампа анекдотом Януковича про 'деньги из тумбочки'

Путин попросил американских представителей "поработать" с Европой.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле решил развлечь их анекдотами, таким образом пытаясь показать "сложности" в общении с Европой по вопросу Украины.

Так, Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру анекдот про "деньги из тумбочки", который получил широкую известность после того, как его рассказал бывший президент Виктор Янукович в 2013 году.

"Какого-то жулика, который построил коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы. Его спрашивают: "Где взял деньги?" - Он отвечает: "В тумбочке". - "А кто положил деньги в тумбочку?" - "Жена". - "А откуда взяла жена?" - "Я ей дал". - "А ты откуда взял?" - "Из тумбочки". Круг замкнулся", - рассказал Путин.

Он провел параллель якобы с проблемой диалога России и Европы и попросил американских представителей "поработать" с Европой.

"Нам бы очень хотелось, чтобы американская сторона поработала с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом. Чего они хотят: мира или войны", - заявил Путин.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Сегодня спецпосланники Трампа провели переговорыв Кремле с российским диктатором.

Во время переговоров Путин заявил, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине. Также он заверил, что в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Кроме того, Путин выступил с заявлением о территориальном споре с Украиной. Он фактически отверг идею создания специальной зоны на Донбассе, поскольку это, по его словам, может стать причиной новой войны.

Путин также предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области по примеру Олешек.

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