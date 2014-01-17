Тимошенко призвала Януковича не подписывать принятые 16 января законы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Господин Янукович, я обращаюсь к Вам с просьбой не подписывать унизительные для людей законы, принятые 16 января Верховной Радой без голосования», - говорится в обращении.

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В обращении Тимошенко отметила: «Какими бы ни были Ваши внутренние желания закрутить все гайки, какие бы советы Вам не давали - думайте о стране».

Она также подчеркнула, что «подписание данных нелегитимных и антидемократических законов - это убийственный удар именно по Украине».

«Я прошу Вас, не подписывайте приговор Украине», - говорится в обращении Тимошенко к Януковичу.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.