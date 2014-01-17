Тимошенко призвала Януковича не подписывать принятые 16 января законы
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с призывом не подписывать принятые в Верховной Раде 16 января без голосования законы.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.
«Господин Янукович, я обращаюсь к Вам с просьбой не подписывать унизительные для людей законы, принятые 16 января Верховной Радой без голосования», - говорится в обращении.
Читайте также: Тимошенко призывает подать заявление в ГПУ на Януковича и Рыбака
В обращении Тимошенко отметила: «Какими бы ни были Ваши внутренние желания закрутить все гайки, какие бы советы Вам не давали - думайте о стране».
Она также подчеркнула, что «подписание данных нелегитимных и антидемократических законов - это убийственный удар именно по Украине».
«Я прошу Вас, не подписывайте приговор Украине», - говорится в обращении Тимошенко к Януковичу.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.
16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.
Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.