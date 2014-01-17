Фюле: Новые законы противоречат обязательствам Украины перед ЕС
12:18, 17 января 2014Политика
5349 0
Новые поправки, внесенные вчера в украинское законодательство, противоречат обязательствам Украины относительно Соглашения с ЕС, заявил Фюле
Фюле обеспокоен новыми законами, принятыми ВР
Проведенные в четверг через голосование поправки к украинскому законодательству ограничивают гражданские свободы и противоречат европейским устремлениям Украины и обязательствам, взятым ею в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом написал в своем микроблоге на Twitter комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.
По теме: Freedom House предостерегает, что Украину ждут "темные времена"
"Украина: сильно обеспокоен новым законодательством, которое ограничивает свободы, противоречит европейским устремлениям Украины и обязательствам, вытекающим из Соглашения об ассоциации", - отметил Фюле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter