Фюле: Новые законы противоречат обязательствам Украины перед ЕС

12:18, 17 января 2014
Политика
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Новые поправки, внесенные вчера в украинское законодательство, противоречат обязательствам Украины относительно Соглашения с ЕС, заявил Фюле

фюле

Проведенные в четверг через голосование поправки к украинскому законодательству ограничивают гражданские свободы и противоречат европейским устремлениям Украины и обязательствам, взятым ею в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом написал в своем микроблоге на Twitter комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

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"Украина: сильно обеспокоен новым законодательством, которое ограничивает свободы, противоречит европейским устремлениям Украины и обязательствам, вытекающим из Соглашения об ассоциации", - отметил Фюле.

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